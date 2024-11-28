Вільнюс продовжив безоплатний проїзд для українців у громадському транспорті ще на рік — Finance.ua

Вільнюс продовжив безоплатний проїзд для українців у громадському транспорті ще на рік
У Вільнюсі українським біженцям ще рік дозволили безкоштовно їздити столичним громадським транспортом.
Про це повідомляє LRT.
Це рішення було схвалено міською радою литовської столиці в середу.
Біженці від війни з України можуть безоплатно користуватися громадським транспортом з березня 2022 року.
Таке рішення влада столиці ухвалила після вторгнення росії в Україну, коли до Литви прибули десятки тисяч жителів України.
Аналогічні рішення ухвалили й інші великі міста Литви.
Нагадаємо, Литва входить у список найдешевших країн Європи для проживання. Литва та Латвія пропонують низькі витрати на життя у поєднанні з привабливими умовами для проживання. Ціни в цих країнах залишаються значно нижчими, ніж у країнах Західної Європи.
Литва вже з грудня цього року планує посилити правила подачі заяв на отримання посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг. Заяви зможуть подавати лише громадяни тієї країни, в якій працює офіс.
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