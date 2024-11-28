Вільнюс продовжив безоплатний проїзд для українців у громадському транспорті ще на рік — Finance.ua

Вільнюс продовжив безоплатний проїзд для українців у громадському транспорті ще на рік Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Вільнюс продовжив безоплатний проїзд для українців у громадському транспорті ще на рік

У Вільнюсі українським біженцям ще рік дозволили безкоштовно їздити столичним громадським транспортом.

Про це повідомляє LRT.

Це рішення було схвалено міською радою литовської столиці в середу.

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Біженці від війни з України можуть безоплатно користуватися громадським транспортом з березня 2022 року.

Таке рішення влада столиці ухвалила після вторгнення росії в Україну, коли до Литви прибули десятки тисяч жителів України.

Аналогічні рішення ухвалили й інші великі міста Литви.

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Нагадаємо, Литва входить у список найдешевших країн Європи для проживання. Литва та Латвія пропонують низькі витрати на життя у поєднанні з привабливими умовами для проживання. Ціни в цих країнах залишаються значно нижчими, ніж у країнах Західної Європи.

Литва вже з грудня цього року планує посилити правила подачі заяв на отримання посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг. Заяви зможуть подавати лише громадяни тієї країни, в якій працює офіс.

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