Найдешевші країни Європи для проживання (інфографіка) — Finance.ua
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Найдешевші країни Європи для проживання (інфографіка)

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Найдешевші країни Європи для проживання (інфографіка)
Найдешевші країни Європи для проживання (інфографіка)
Згідно зі звітами Євростату, середній індекс цін на товари широкого вжитку, тобто витрати на споживчі товари та послуги, залишає значний відбиток на загальну вартість життя.
Індекси показують, наскільки підвищились чи знизились ціни у певних категоріях у порівнянні з середніми показниками по ЄС. Про це повідомляє visitukraine.today.
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Найдорожчі країни

Вартість проживання в Ірландії та Данії у 2024 році становить 146% і 145% відповідно від середнього показника по ЄС, що робить ці країни одними з найдорожчих для проживання.

Найбільш доступні країни

Румунія (58% від середнього показника по ЄС), Болгарія (59%) та Польща (62%) очолюють рейтинг найбільш доступних країн для проживання у 2024 році. Ці країни мають найнижчі ціни на продукти, одяг, житло та транспорт.
Наприклад, у Польщі можна знайти доступне житло та низькі ціни на харчі, що робить її особливо привабливою для тих, хто шукає економний варіант проживання в Європі.
Серед найдешевших для проживання країн Європи є й Угорщина. Зокрема її столиця Будапешт є одним з найпривабливіших міст для бюджетного проживання у Центральній Європі, якщо враховувати, що Будапешт є мегаполісом. Угорщина має рівень вартості життя, який оцінюється у 64% від середнього по ЄС.
Найдешевші країни Європи для проживання (інфографіка)

Страхування для виїзду за кордон

Литва та Латвія пропонують низькі витрати на життя у поєднанні з привабливими умовами для проживання. Ціни в цих країнах залишаються значно нижчими, ніж у країнах Західної Європи.
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Нагадаємо, що за оцінками Євростату, у вересні в ЄС безробітними були 13,042 млн осіб, у тому числі 10,8 млн у єврозоні. Порівняно зі серпнем кількість людей без роботи збільшилася на 61 тис. у ЄС та на 13 тис. у єврозоні, тоді як порівняно із серпнем минулого року вона скоротилася на 226 тис. у ЄС та на 330 тис. у єврозоні.
У вересні цього року найвищий рівень безробіття був у:
  • Іспанії — 11,2%;
  • Греції — 9,3%;
  • Швеції — 8,5%;
  • Словаччині — 5,2%;
  • Угорщині — 4,5%;
  • Польщі — 2,9%.

Довідка Finance.ua:

  • Найдоступніші країни для експатів у 2024 році. Видання Euronews з посиланням на Numbeo склало рейтинг з чотирьох країн, де найдоступніші місця в Європі.
  • В яких країнах Європи мешканці найбільше задоволені вартістю свого житла.

Платні дороги Європи: де розташовані та скільки коштують

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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