Найдоступніші країни для експатів у 2024 році — Finance.ua

Найдоступніші країни для експатів у 2024 році Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Найдоступніші країни для експатів у 2024 році

Люди переїжджають за кордон з багатьох причин — щоб уникнути уряду, почати нову роботу, бути ближче до сім’ї або просто дослідити нову країну. Перед переїздом варто враховувати не тільки вартість життя. Безпека та інші міркування якості життя також мають першочергове значення.

Видання Euronews з посиланням на Numbeo склало рейтинг з чотирьох країн, де найдоступніші місця в Європі.

«Перш ніж переїхати за кордон, дослідіть, як місцеві жителі ставляться до експатів і як ви можете етично підтримувати спільноти, до яких ви приєднуєтеся. Вивчення місцевої мови є дуже хорошим першим кроком, тим більше, що ви можете почати ще до приїзду в країну. Також познайомтеся з місцевими звичаями. Це не тільки означатиме, що ви почуватиметеся більш інтегрованими, але й допоможе переконатися, що ви випадково нікого не образите», — зазначили автори видання.

Чорногорія

Чорногорія може похвалитися середньовічними містами, крижаними льодовиковими озерами, другим за глибиною каньйоном у світі та надзвичайно низькими цінами.

Numbeo дає країні рейтинг 39,4. Для порівняння, Швейцарія — найдорожча країна Європи — має індекс 101,1.

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Ці індекси представляють відсоток вартості місця порівняно з Нью-Йорком, базовим рівнем пошукової системи. Таким чином, ціни в Чорногорії становлять приблизно 39,4 відсотка від цін у Нью-Йорку, тоді як ціни в Швейцарії на 1,1 відсотка вищі, ніж у Великому Яблуці.

Цифрові кочівники можуть подати заявку на дворічну візу в Чорногорію з можливістю продовження на два роки.

Оренда однокімнатної квартири в центрі столиці на місяць: €545.

Португалія

Португалія з її сонячними пляжами та гамірними містами — є найпопулярнішим місцем для цифрових кочівників у Європі.

Numbeo дає Португалії оцінку індексу вартості життя 45,1.

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За схемою цифрового кочівника віддалені працівники можуть жити та працювати в країні до 12 місяців. Щоб отримати право, заявники повинні заробляти щонайменше 3280 євро на місяць, що в чотири рази перевищує мінімальну зарплату в Португалії.

Однокімнатна квартира в центрі столиці на місяць коштує €1413.

Хорватія

Сонячна Хорватія трохи дорожча за Португалію з індексом 45,5. Але балканська країна все одно є недорогим варіантом для експатів.

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У січні 2021 року Хорватія почала пропонувати спеціальні візи цифровим працівникам з-за меж Європейського Союзу, дозволяючи їм залишатися до року та звільняючи їх від податку на прибуток.

Однокімнатна квартира в центрі столиці коштуватиме €682 за місяць.

Литва

Литва також популярна серед цифрових кочівників, особливо молода столиця Вільнюс, яка може похвалитися великою кількістю коворкінгів. Numbeo дає йому оцінку 47,1.

Потенційні емігранти можуть подати заявку на отримання «національної візи D», яка дійсна до одного року.

Однокімнатна квартира в центрі столиці коштуватиме €743 за місяць.

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