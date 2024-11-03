В яких країнах Європи мешканці найбільше задоволені вартістю свого житла — Finance.ua

В яких країнах Європи мешканці найбільше задоволені вартістю свого житла Сьогодні 20:22 — Світ

В яких країнах Європи мешканці найбільше задоволені вартістю свого житла

Попри занепокоєння щодо вартості житла, рівень задоволеності ним залишається високим у багатьох країнах Європи.

Про це пише Euronews з посиланням на звіт New Housing Trend Report 2024, складений агентством нерухомості RE/MAX Europe.

Де в Європі люди задоволені вартістю свого житла

Найбільше задоволені своїм житлом мешканці Нідерландів та Румунії: 84% опитаних заявили, що вони задоволені.

У цих країнах відносно високий рівень домоволодіння та гарна якість житла, що може пояснити такий результат.

У середньому 76% європейців задоволені своїм житлом. І набагато менше радіють даху над головою мешканці Мальти, Чехії, Словенії, Угорщини, Туреччини, Греції та Ірландії.

Причини невдоволення

Невдоволення викликано різними проблемами, наприклад, потребою у більшому просторі, особливо в Польщі, де 58% мешканців називають це причиною незадоволеності своїми житловими умовами. У середньому по Європі цей показник становить 37%.

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Вартість — ще одна важлива проблема: третина (33%) незадоволених респондентів заявили, що їхнє житло надто дороге.

Цей показник досягає 53% на Мальті, 48% в Ірландії та стільки ж у Фінляндії.

Крім того, майже половина незадоволених мешканців Португалії вказала на проблеми із вогкістю чи пліснявою, а п’ята частина опитаних у Нідерландах назвала головною проблемою шкідників.

Нагадаємо, український уряд запровадив програму «єВідновлення», яка надає компенсації за житло, зруйноване або пошкоджене внаслідок військових дій. Українці, які перебувають у Польщі, також мають можливість скористатися цією програмою.

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