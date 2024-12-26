Фінансування місцевих бюджетів у 2025 році зросте на 9,3%: прогноз Мінфіну — Finance.ua

Фінансування місцевих бюджетів у 2025 році зросте на 9,3%: прогноз Мінфіну Сьогодні 19:16 — Казна та Політика

Фінансування місцевих бюджетів у 2025 році зросте на 9,3%: прогноз Мінфіну

Обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів на 2025 рік прогнозується на рівні 736,8 млрд грн, що на 9,3% більше, ніж цьогоріч.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Ключові джерела доходів

Він навів дані про структуру фінансових ресурсів місцевих бюджетів у 2025 році.

Так, надходження від загальнодержавних та місцевих податків очікуються на рівні 519,7 млрд грн.

Серед них найбільшу частку забезпечує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 281,0 млрд грн, включаючи додаткові 4% ПДФО, що забезпечать 12,2 млрд грн.

Дотації та підтримка громад

Базова дотація підвищиться на понад 20% до 25,5 млрд грн, а реверсна дотація сприятиме більш ефективному розподілу ресурсів між регіонами.

При цьому з бюджетів прифронтових територій реверсна дотація (593,7 млн грн) не перераховуватиметься.

Також передбачено виділення додаткових дотацій з державного бюджету на суму 40,6 млрд грн, з яких 36,5 млрд грн — на підтримку органів місцевого самоврядування, що постраждали в умовах війни.

Частково ці кошти вже розподілені між місцевими бюджетами для вирівнювання диспропорцій у місцевих бюджетах в обсязі 11,2 млрд грн.

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Розподіл решти — 25,3 млрд грн — буде здійснюватися за рішеннями уряду з урахуванням виконання місцевих бюджетів у 2025 році.

Субвенції та інвестиції

Субвенції з державного бюджету у 2025 році становитимуть 151 млрд грн, з яких 132,3 млрд грн — на освіту, охорону здоров’я та інші напрями.

А 18,7 млрд грн передбачено для фінансування публічних інвестиційних проєктів.

Окремо варто зазначити, що Державний фонд регіонального розвитку становитиме 1 млрд грн, що підкреслює зосередженість на підтримці регіональних ініціатив та інвестиційних можливостей.

Укрінформ За матеріалами:

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