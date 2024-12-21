Лише 8% українців спрямовують святкові бюджети на підтримку ЗСУ — опитування
У 2024 році 81% українців планують дарувати подарунки, що відповідає рівню 2022 та 2023 років. З них 45% зберігають традицію дарувати як завжди, а 21% обмежаться подарунками лише для дітей.
Про це свідчить опитування Rakuten Viber.
Тож, як змінювалися відповіді на запитання «Чи плануєте дарувати подарунки на зимові свята цьогоріч?» протягом 2022−2024 років:
- Звісно! Даруватиму як завжди, у житті має бути свято — 45% (37% у 2023, 47% у 2022);
- Цьогоріч куплю подарунки тільки для дітей — 21% (23% у 2023, 19% у 2022);
- Даруватиму щось менше, але символічне та приємне — 15% (16% у 2023, 15% у 2022);
- Цьогоріч не дарую подарунки. Буду це робити вже після перемоги — 11% (18% у 2023, 14% у 2022);
Водночас 8% зазначили, що усі заощаджені кошти задонатять фондам або на ЗСУ, щоб наближати перемогу — 8% (6% у 2023, 5% у 2022).
Чи святкуватимуть українці Різдво та Новий рік
Результати опитування показали, що 60% українців святкуватимуть і Різдво, і Новий рік, а от 21% українців не планують відзначати зимові свята взагалі.
Ще 13% респондентів святкуватимуть лише Різдво: з них 4% відзначатимуть 7 січня, і 9% — 25 грудня.
Які зимові свята ви планують відзначати:
- святкуватиму і Різдво, і Новий рік — 60%;
- не планую святкувати взагалі — 21%;
- святкуватиму лише Різдво 25 грудня — 9%;
- святкуватиму лише Новий рік — 6%;
Святкуватиму лише Різдво 7 січня — 4%.
Нагадаємо, лише 4% задонатили кошти із «Зимової єПідтримки» на армію.
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