Як українці витрачають «Зимову єПідтримку» — Finance.ua

Як українці витрачають «Зимову єПідтримку»
Українці вже витратили понад 720 млн грн, отриманих у рамках програми «Зимова єПідтримка».
Про це повідомили у «Дії».
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Отримувачі тисячі гривень від держави так витратили надані кошти:
- оплата комунальних послуг — 63%;
- мобільний звʼязок — 17%;
- донати на армію — 4%.
У «Дії» нагадали, виплати у розмірі тисячі гривень нараховуються на спеціальну картку «Національного кешбеку».
Також невдовзі виплати надійдуть тим, хто подавався 2 та 3 грудня.
Нагадаємо, Міністерство економіки направило банкам роз’яснення щодо реалізації державних програм «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка», наголосивши на недоцільності висування надмірних вимог до розкриття банківських даних.
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