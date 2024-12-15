Як українці витрачають «Зимову єПідтримку» — Finance.ua

Як українці витрачають «Зимову єПідтримку» Сьогодні 18:35 — Казна та Політика

Як українці витрачають «Зимову єПідтримку»

Українці вже витратили понад 720 млн грн, отриманих у рамках програми «Зимова єПідтримка».

Про це повідомили у «Дії».

Як українці витрачають кошти

Отримувачі тисячі гривень від держави так витратили надані кошти:

оплата комунальних послуг — 63%;

мобільний звʼязок — 17%;

донати на армію — 4%.

У «Дії» нагадали, виплати у розмірі тисячі гривень нараховуються на спеціальну картку «Національного кешбеку».

Також невдовзі виплати надійдуть тим, хто подавався 2 та 3 грудня.

Нагадаємо, Міністерство економіки направило банкам роз’яснення щодо реалізації державних програм «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка», наголосивши на недоцільності висування надмірних вимог до розкриття банківських даних.

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