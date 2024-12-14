Гроші від держави: банки не можуть вимагати додаткові дозволи на розкриття даних клієнтів — Finance.ua

Гроші від держави: банки не можуть вимагати додаткові дозволи на розкриття даних клієнтів Сьогодні 10:18 — Казна та Політика

Гроші від держави: банки не можуть вимагати додаткові дозволи на розкриття даних клієнтів

Міністерство економіки направило банкам роз’яснення щодо реалізації державних програм «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка», наголосивши на недоцільності висування надмірних вимог до розкриття банківських даних.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Програма «Національний кешбек»

Для участі у програмі «Національний кешбек» і нарахування 10% кешбеку за купівлю українських товарів уряд потребує лише дані про транзакції, пов’язані з купівлею чи поверненням відповідних товарів.

Інші дані про транзакції банки не повинні запитувати. Учасники надають згоду на передачу цих даних лише в разі зацікавленості у програмі.

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«Даних про інші транзакції для реалізації програми „Національний кешбек“ уряд не потребує і не запитує від банків. Міністерство економіки в листі до банків наголошує на тому, що вимоги з боку банків про надання згоди на розкриття інших даних є недоцільними», — наголосили в Мінекономіки.

Програма «Зимова єПідтримка»

Кошти за цією програмою зараховуються на картки «Національний кешбек», які можна відкрити у банках-партнерах.

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Якщо громадянин бере участь лише у програмі «Зимова єПідтримка», банки не мають права вимагати згоду на розкриття інформації про особисті рахунки чи інші персональні дані, які не стосуються виплат.

Громадяни можуть у будь-який момент закрити картку або відкликати дозвіл на обробку своїх даних, звернувшись до підтримки банку.

Мінекономіки закликало банки переглянути свої документи та привести їх у відповідність до цих рекомендацій.

Довідка Finance.ua:

громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримуватимети кешбек за свої покупки. Розповіли, як це зробити у вашому банку;

програма «Зимова єПідтримка» — це ініціатива держави для надання одноразової допомоги у розмірі 1 тис. гривень громадянам України. Отримати кошти можна через застосунок «Дія», або альтернативними способами для тих, хто не користується цифровими сервісами. Finance.ua підготував детальний гайд, а також дізнався в українців, як вони ставляться до «тисячі Зеленського».

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