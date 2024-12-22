Туристична галузь України зберігає стійкість та наповнює бюджети громад, — Держтуризм
За три квартали 2024 року громади України отримали майже 173 мільйони гривень туристичного збору. Це на 21% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли сума становила 143 мільйони гривень. Однак, порівняно з довоєнним 2021 роком (244 мільйони гривень), надходження залишаються на 30% нижчими.
Про це повідомила голова Державного агентство розвитку туризму (ДАРТ) Мар’яна Олеськів.
Регіональна динаміка
Зростання туристичного збору зафіксовано у більшості регіонів України.
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Навіть попри значне скорочення надходжень у чотирьох найбільш постраждалих від війни областях — Херсонській, Харківській, Донецькій та Луганській.
Показники зростання в регіонах за перші 9 місяців:
- Північні області: +56% у порівнянні з 2023 роком.
- Південні області: +41%.
- Західні області: +17%.
- Центральні області: +10%
«Тож як бачимо, туристична галузь України попри війну та важкі виклики, які постали перед нею, демонструє стійкість, забезпечує робочими місцями українців та наповнює бюджети громад», — зауважила Олеськів.
До лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та п’ять областей.
При цьому найбільше туристичного збору надійшло до бюджету столиці.
Лідери за надходженнями
- Київ: 34,4 млн грн (зростання на 62% порівняно з 2023 роком). Водночас надходження скоротилися вдвічі порівняно з 2021 роком (68 млн грн).
- Львівська область: 33 млн грн (+42% до 2021 року).
- Івано-Франківська область: 22,7 млн грн (зростання на 120% до 2021 року).
- Закарпатська область: 16 млн грн (+7% до 2023 року, +33% до 2021 року).
- Київська область: 10,7 млн грн (на третину менше, ніж у 2021 році, але на 50% більше, ніж у 2023 році).
- Дніпропетровська область: 10,8 млн грн (на рівні 2021 року, +18% до 2023 року).
Нагадаємо, вперше до престижного списку «Найкращі туристичні села» (The Best Tourism Villages) від ООН Туризм увійшли два українські населені пункти — Урич на Львівщині та Ворохта на Івано-Франківщині. Загалом до переліку входять 254 села з усього світу.
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