День фінансів: збій у мережі «Київстар», перегляд програми з МВФ, кредити на житло в Польщі — Finance.ua

День фінансів: збій у мережі «Київстар», перегляд програми з МВФ, кредити на житло в Польщі Вчора 17:50

У вівторок, 12 грудня, під атаку хакерів потрапили «Київстар» та monobank, це впливає й на роботу деяких терміналів та банкоматів ПриватБанку та Ощадбанку. Але є й хороші новини — МВФ ухвалив рішення, що дозволить Україні отримати транш на $900 млн.

Україна отримає третій транш від МВФ. Рада директорів Міжнародного валютного фонду Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила другий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і схвалила виділення SDR664 млн третього траншу ($881 млн за поточним курсом).

Водночас МВФ розраховує на виконання партнерами України зобов’язань щодо її зовнішнього фінансування.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, оновлений меморандум про фінансову та економічну політику має 12 нових структурних маяків.

МВФ ніколи не надає прогноз обмінного курсу, але у своїх розрахунках все рівно має відштовхуватись від певного прогнозу. Як повідомив Данило Гетманцев, розрахунковий середньорічний курс на 2024, закладений в оновлену програму EFF, складає 41 грн/$.

Масштабний збій в роботі «Київстар». Вранці 12 грудня Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар». Причиною стала хакерська атака на ядро мережі. Також через цей збій українці не можуть перейти на інших операторів.

Як пояснив СЕО «Київстар» Олександр Комаров, мета кіберзлочинців — знищити інфраструктуру оператора мобільного зв’язку, і частково вона була досягнута.

Збій у роботі «Київстару» частково вплине й на роботу деяких терміналів та банкоматів ПриватБанку та Ощадбанку.

Сьогодні також під масовану DDoS-атаку потрапив monobank. Засновники запевнили, що все під контролем. Кібератаку вдалося відбити.

Водночас кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу рф. За оцінками фахівців, параліч у роботі служби триватиме щонайменше місяць.

Що буде з курсом долара. Як Як свідчать дані НБУ, курс долара до гривні буде помірно зростати протягом наступних 12 місяців. Фінансові аналітики у грудні 2023 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,08 грн/долар. У жовтні вони чекали на курс 40,36 грн/долар.

Fitch очікує продовження валютних інтервенцій Національного банку, а відтак — підтримку стабільності гривні/долара США в найближчій перспективі.

Депозитні ставки у 2024 році. Банкіри Банкіри очікують збереження тренду зниження гривневих ставок, особливо враховуючи поступове зменшення облікової ставки НБУ. На депозитні ставки в 2024 році впливатимуть декілька ключових факторів.

Човниковий рух метро. В КМДА В КМДА повідомили , що на закритій ділянці київського метро планують запустити «човниковий рух» з 13 грудня. Наразі в нічному режимі триває випробування «човникового руху» — транзитних потягів, які курсуватимуть від «Либідської» до «Деміївської».

Ринок нерухомості в 2023 році. Як Як повідомляють аналітики ЛУН, інтерес до купівлі квартир в Україні сягає 70−80% свого довоєнного рівня. Вторинний ринок у віддалених від зони бойових дій районах демонструє зростання цін навіть у валюті. На первинці забудовники відкривають відділи продажів, але будують відчутно менш активно.

До речі, з початком повномасштабної війни в Україні у 2022 році й спричиненою нею хвилею українських мігрантів ціни на оренду квартир в Польщі зросли до 25% і залишилися в середньому на цьому ж рівні й до сьогодні. Одним з варіантів не зв’язуватися з орендою є придбання житла в іпотеку. Та чи доступний він громадянам України? Які банки та на яких умовах видають іпотечні кредити українцям — розповідаємо в новій статті:

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