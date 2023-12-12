День фінансів: збій у мережі «Київстар», перегляд програми з МВФ, кредити на житло в Польщі — Finance.ua

День фінансів: збій у мережі «Київстар», перегляд програми з МВФ, кредити на житло в Польщі
У вівторок, 12 грудня, під атаку хакерів потрапили «Київстар» та monobank, це впливає й на роботу деяких терміналів та банкоматів ПриватБанку та Ощадбанку. Але є й хороші новини — МВФ ухвалив рішення, що дозволить Україні отримати транш на $900 млн.
Україна отримає третій транш від МВФ. Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила другий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і схвалила виділення SDR664 млн третього траншу ($881 млн за поточним курсом).
- Водночас МВФ розраховує на виконання партнерами України зобов’язань щодо її зовнішнього фінансування.
- Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, оновлений меморандум про фінансову та економічну політику має 12 нових структурних маяків.
- МВФ ніколи не надає прогноз обмінного курсу, але у своїх розрахунках все рівно має відштовхуватись від певного прогнозу. Як повідомив Данило Гетманцев, розрахунковий середньорічний курс на 2024, закладений в оновлену програму EFF, складає 41 грн/$.
Масштабний збій в роботі «Київстар». Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар». Причиною стала хакерська атака на ядро мережі. Також через цей збій українці не можуть перейти на інших операторів.
- Як пояснив СЕО «Київстар» Олександр Комаров, мета кіберзлочинців — знищити інфраструктуру оператора мобільного зв’язку, і частково вона була досягнута.
- Збій у роботі «Київстару» частково вплине й на роботу деяких терміналів та банкоматів ПриватБанку та Ощадбанку.
- Сьогодні також під масовану DDoS-атаку потрапив monobank. Засновники запевнили, що все під контролем. Кібератаку вдалося відбити.
- Водночас кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу рф. За оцінками фахівців, параліч у роботі служби триватиме щонайменше місяць.
Що буде з курсом долара. Як свідчать дані НБУ, курс долара до гривні буде помірно зростати протягом наступних 12 місяців. Фінансові аналітики у грудні 2023 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,08 грн/долар. У жовтні вони чекали на курс 40,36 грн/долар.
- Fitch очікує продовження валютних інтервенцій Національного банку, а відтак — підтримку стабільності гривні/долара США в найближчій перспективі.
Депозитні ставки у 2024 році. Банкіри очікують збереження тренду зниження гривневих ставок, особливо враховуючи поступове зменшення облікової ставки НБУ. На депозитні ставки в 2024 році впливатимуть декілька ключових факторів.
Човниковий рух метро. В КМДА повідомили, що на закритій ділянці київського метро планують запустити «човниковий рух» з 13 грудня. Наразі в нічному режимі триває випробування «човникового руху» — транзитних потягів, які курсуватимуть від «Либідської» до «Деміївської».
Ринок нерухомості в 2023 році. Як повідомляють аналітики ЛУН, інтерес до купівлі квартир в Україні сягає 70−80% свого довоєнного рівня. Вторинний ринок у віддалених від зони бойових дій районах демонструє зростання цін навіть у валюті. На первинці забудовники відкривають відділи продажів, але будують відчутно менш активно.
До речі, з початком повномасштабної війни в Україні у 2022 році й спричиненою нею хвилею українських мігрантів ціни на оренду квартир в Польщі зросли до 25% і залишилися в середньому на цьому ж рівні й до сьогодні. Одним з варіантів не зв’язуватися з орендою є придбання житла в іпотеку. Та чи доступний він громадянам України? Які банки та на яких умовах видають іпотечні кредити українцям — розповідаємо в новій статті:
Як взяти іпотечний кредит у Польщі 🏠
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