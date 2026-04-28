День фінансів: продовження воєнного стану, вихід ОАЕ з ОПЕК, диференційовані виплати для ВПО Сьогодні 17:45

Вівторок, 28 квітня. Об’єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ після майже 60 років членства в організації, monobank готує до запуску окремий сервіс для підпису та обміну документами, а США ускладнюють отримання грін-карти.

Воєнний стан продовжили ще на 90 днів

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 15197 про продовження воєнного стану до 2 серпня. Це вже 19-й раз, як Рада ухвалила таке рішення.

ОАЕ виходить з ОПЕК

Об’єднані Арабські Емірати заявили про вихід з ОПЕК та формату ОПЕК+. Рішення ухвалене на тлі війни з Іраном, яка спричинила енергетичний шок і дестабілізувала світову економіку. Міністр енергетики ОАЕ Сухайль аль-Мазруї прогнозує, що вихід країни не матиме значного впливу на ринок з огляду на поточну ситуацію в протоці.

Нові правила для валютних платежів

Національний банк уточнив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах для надавачів платіжних послуг. Зокрема, регулятор вдосконалив механізм примусового стягнення податкового боргу у випадках, коли боржник має кошти на рахунках в іноземній валюті.

Сервіс підпису документів від monobank

monobank готує до запуску окремий сервіс для підпису та обміну документами — monodoc. Наразі він уже доступний онлайн, хоча банк офіційно не анонсував новий продукт. Сервіс працює за адресою doc.mono.bank і поки має базовий функціонал без інформації про можливі тарифні плани.

Безмитне ввезення авто для військовослужбовців

Депутати пропонують надати військовослужбовцям право на персональне безмитне ввезення автомобілів. Відповідні законопроєкти вже зареєстровані у Верховній Раді. Водночас, щоб уникнути використання пільги для комерційного імпорту транспортних засобів, законопроєкти передбачають і деякі обмеження.

Компенсації за пошкоджені війною авто

Народний депутат Володимир Крейденко розповів , що в Раді розробляють механізм компенсації за автомобілі, пошкоджені внаслідок війни. Передбачається, що розмір виплати визначатимуть за ринковою вартістю автомобіля на момент пошкодження. Отримані кошти можна буде використати як на придбання іншого автомобіля, так і на інші потреби.

Грін-карта в США

Отримати грін-карту в США може стати складніше через нові підходи до перевірки заявників. Адміністрація президента Дональда Трампа посилює ідеологічний контроль у міграційних процедурах, а окремі політичні висловлювання, участь у протестах чи контент у соцмережах можуть впливати на рішення щодо посвідки на проживання.

Купівля квартири в Польщі

Процедура купівлі квартири в Польщі досить прозора, але має свої нюанси. Спочатку обирається об’єкт, після чого проводиться юридична перевірка документів. Потім укладається попередній договір, а фінальним етапом є підписання основного договору у нотаріуса та реєстрація права власності. Але передусім потрібно оцінити базові параметри об’єкта, які формують його цінність.

🔑 Для українських покупців і інвесторів інтерес до європейської нерухомості стабільно зростає. Та разом із цим з'явилася й інша проблема: ринок Європи став складнішим для розуміння. Умови відрізняються не лише між країнами, а навіть між містами в межах однієї держави.

Тому Finance.ua запускає серію оглядів за різними країнами Європи і коментарями практиків, які працюють безпосередньо «на місцях» і бачать реальні угоди, а не лише статистику. Починаємо з Болгарії:

Вартість поїздок у транспорті Києва

Як розповіли в КМДА, в 2025 році собівартість перевезення одного пасажира в київському метро становила 43,68 грн, а в наземному транспорті КП «Київпастранс» — 23,20 грн. Там пояснили, що для метро і наземного транспорту діють різні нормативні підходи, тому й розрахунок собівартості відрізняється.

Диференційовані виплати для ВПО

Наразі в уряді обговорюються різні ідеї щодо виплат переселенцям. Йдеться про те, щоб переселенці, які перебувають поблизу зон активних бойових дій, отримували більшу допомогу, ніж ті, хто виїхав у більш безпечні області. Крім того, продовжуються активні консультації щодо виплат усім без винятку дітям-переселенцям, які перебувають на території України.

Нова військова облігація в «Дії»

У застосунку з’явилась військова облігація «Білогірськ» номінальною вартістю 1040 грн. Дата виплати — 21 липня 2027 року, ставка — 15,5% річних. Як придбати облігації в «Дії» — розповідаємо тут

Графік надходження €90 мільярдів від ЄС

Міністерство фінансів розповіло , що перші надходження коштів у межах фінансової допомоги Європейського Союзу Україні обсягом 90 млрд євро очікуються вже у травні-червні цього року. У 2026 та 2027-му Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку. Зокрема, у 2026 році:

16,7 млрд євро буде спрямовано на соціальну бюджетну підтримку;

28,3 млрд євро — на оборонні потреби.

