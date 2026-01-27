День фінансів: зарплати вчителів, історична угода між ЄС та Індією, вартість виборів в Україні Сьогодні 17:45

Вівторок, 27 січня. Розповімо, чи вплинуть блекаути на суми в платіжках за комунальні послуги та як обрати зарядну станцію.

Курс гривні у 2026 році

Результати дослідження свідчать , що очікування українців щодо курсу гривні у 2026 році залишаються переважно негативними. Понад половина українців (53,6%) прогнозують її знецінення, з них 26,3% очікують сильного падіння. Оптимістичні сценарії подорожчання гривні поділяє лише 23,2% респондентів.

За даними аналітиків ICU, минулого тижня НБУ активізував валютні інтервенції, прагнучи втримати курс гривні ближче до 43 грн/$.

🗨️ «Ми очікуємо, що НБУ продовжить зусилля, спрямовані на укріплення курсу гривні після стрімкої девальвації від початку року», — йдеться в повідомленні ICU.

Вимоги до банків щодо управління ризиками

Національний банк вніс зміни до низки нормативно-правових актів щодо управління ризиками в банках та банківських групах. Відповідні рішення спрямовані на актуалізацію регуляторних вимог з урахуванням нових підходів банківського нагляду.

Вступ України в ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив , що метою України є вступ до Євросоюзу до 2027 року. Згідно з його словами, вступ до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для України, але й для всієї Європи.

Водночас деякі країни ЄС проти вступу України до блоку у 2027 році.

Найпопулярніші професії серед українців

Згідно з результатами дослідження OLX Робота, у 2025 році помітно зріс попит на менеджерів по роботі з клієнтами у сфері торгівлі. Серед шукачів роботи збільшилася активність у категорії «Початок кар’єри». Найбільше відгуків надходило на вакансії помічника кухаря та оператора кол-центру.

Аналітики OLX зазначають , що зростає фокус на перенавчанні й адаптації працівників, що дозволятиме закривати вакансії за рахунок наявних працівників та кандидатів. Також зростає увага до іноземців як потенційного джерела робочої сили, зокрема в робітничих професіях.

Як розповів президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, виснаження людей сьогодні є однією з найсерйозніших проблем для бізнесу. Йдеться про життя в умовах відсутності світла, тепла, зв’язку та постійного стресу. За цих умов український бізнес став більш людиноцентричним і почав по-іншому ставитися до професій, які раніше часто недооцінювали.

🔋 Станом на сьогодні в українців на першому місці не лише комфорт, а задоволення базових потреб — щоб помешкання було освітленим і теплим. За цих обставин на допомогу приходять альтернативні акумуляторні джерела енергоживлення. Finance.ua підготував огляд зарядних станцій, на які варто звернути увагу взимку 2026:

Підвищення зарплат для вчителів

Вчителі по всій Україні вже найближчими тижнями почнуть отримувати підвищену зарплату. Уряд ухвалив політичне рішення про підвищення зарплати вчителів на 30% з 1 січня 2026 року. Необхідні кошти вже передбачені в держбюджеті, а на початку січня їх довели до громад у складі освітньої субвенції — з урахуванням цього підвищення.

Також Володимир Зеленський затвердив нові положення щодо порядку надання щорічних президентських грантів для підтримки наукових досліджень і розробок молодих учених та докторів наук, а також суттєво збільшив розмір фінансування.

Суми в платіжках

Київтеплоенерго роз’яснило киянам порядок нарахування за спожите тепло та вплив на це вимушених відключень електроенергії. Так, будинки з лічильниками тепла сплачують за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку.

У будинках без лічильників нарахування за тепло здійснюються на основі даних про періоди відсутності електроенергії та подачі тепла клієнтам.

Історична торговельна угода між ЄС та Індією

Індія та Європейський Союз уклали історичну торговельну угоду, яка відкриє величезний і захищений ринок, найнаселеніший в світі, для вільної торгівлі з 27 країнами ЄС. Це сталося після майже двох десятиліть перерваних переговорів. Що передбачає угода — розповідаємо тут

Вартість виборів в Україні

В Україні триває робота над підготовкою до можливих виборів, які можуть відбутися під час або після завершення війни. За словами першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, мова йде про більше 10 мільярдів, тому фінансування на себе мають взяти партнери.

Умови призначення 800 Плюс

З нового періоду виплат у Польщі змінюються правила отримання допомоги 800 Plus для українців зі статусом UKR. Згідно з поправками до спецзакону, право на 800 Plus матимуть лише ті українці зі статусом UKR, які працюють у Польщі та сплачують податки. Виплату для чинних отримувачів буде припинено 31 січня 2026 року.

У Мінсоцполітики нагадали , що для українців за кордоном пенсії продовжують виплачувати, якщо вони пройшли онлайн-верифікацію. Проте інша соцдопомога не надається.

Зміни для клієнтів Київстар

Мобільний оператор «Київстар» з 6 лютого 2026 року змінює правила продовження терміну дії номера для абонентів передплати. Загальний термін дії номера, як і раніше, становить 365 днів, однак тепер він поділяється на два окремі етапи. Активний період — 274 дні. Відлік починається з моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу. Після завершення активного етапу номер переходить у призупинений стан.

