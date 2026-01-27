0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

51
Банки України працюватимуть за оновленими нормами управління ризиками
Банки України працюватимуть за оновленими нормами управління ризиками
Національний банк вніс зміни до низки нормативно-правових актів щодо управління ризиками в банках та банківських групах.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Зміни забезпечують узгодженість нормативно-правових актів Національного банку з запровадженими вимогами щодо процесів ICAAP, ILAAP та коефіцієнта левериджу, враховують результати імплементації цих процесів банками в минулому році та оновлення Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду у квітні 2024 року.
Читайте також
Зміни, зокрема, стосуються:
  • управління продуктами, включаючи оцінку ризиків та здійснення моніторингу продуктів, визначення нових продуктів;
  • відображення в профілі ризику банку всіх ризиків, притаманних його діяльності;
  • запровадження вимог щодо врахування під час встановлення лімітів ризиків фінансових показників ефективності;
  • розширення переліку документів, які мають подаватися до Національного банку разом зі звітом щодо процесу ICAAP / ILAAP;
  • уточнення вимог до розрахунку ризику опціонів під час визначення мінімального розміру ринкового ризику.
Відповідні зміни внесено до:
Раніше ми повідомляли, що Національний банк України зафіксував нову хвилю фішингових атак, під час яких зловмисники розсилають електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення від НБУ.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems