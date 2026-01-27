НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками
Національний банк вніс зміни до низки нормативно-правових актів щодо управління ризиками в банках та банківських групах.
Зміни забезпечують узгодженість нормативно-правових актів Національного банку з запровадженими вимогами щодо процесів ICAAP, ILAAP та коефіцієнта левериджу, враховують результати імплементації цих процесів банками в минулому році та оновлення Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду у квітні 2024 року.
Зміни, зокрема, стосуються:
- управління продуктами, включаючи оцінку ризиків та здійснення моніторингу продуктів, визначення нових продуктів;
- відображення в профілі ризику банку всіх ризиків, притаманних його діяльності;
- запровадження вимог щодо врахування під час встановлення лімітів ризиків фінансових показників ефективності;
- розширення переліку документів, які мають подаватися до Національного банку разом зі звітом щодо процесу ICAAP / ILAAP;
- уточнення вимог до розрахунку ризику опціонів під час визначення мінімального розміру ринкового ризику.
Відповідні зміни внесено до:
- Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах;
- Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках України та банківських групах;
- Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику;
- Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності в банках України та банківських групах.
Раніше ми повідомляли, що Національний банк України зафіксував нову хвилю фішингових атак, під час яких зловмисники розсилають електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення від НБУ.
