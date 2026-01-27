Індія та ЄС завершили укладення знакової торговельної угоди: про що йдеться Сьогодні 11:12

Індія та Європейський Союз уклали історичну торговельну угоду

Індія та Європейський Союз уклали історичну торговельну угоду, яка відкриє величезний і захищений ринок, найнаселеніший в світі, для вільної торгівлі з 27 країнами ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося після майже двох десятиліть перерваних переговорів.

Офіційне підписання угоди між Індією та ЄС відбудеться після юридичної перевірки, яка, як очікується, триватиме п’ять-шість місяців, повідомив індійський урядовець, обізнаний з цим питанням.

«Ми очікуємо, що угода буде реалізована протягом року», — додав чиновник.

Про що йдеться

За угодою Індія знизить мита на автомобілі з ЄС зі 110% до 10%,

також здебільшого скасує мита 44% на машинобудування,

22% на хімікати та 11% на фармацевтичні препарати з ЄС.

«Люди по всьому світу називають її матір’ю всіх угод. Ця угода відкриє великі можливості для 1,4 мільярда жителів Індії та мільйонів людей в Європі», — сказав премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді.

Обсяг торгівлі між Індією та ЄС у фінансовому році, що закінчився в березні 2025 року, становив 136,5 млрд доларів.

У той же період Нью-Делі уклав угоди з Великою Британією, Новою Зеландією та Оманом.

