День фінансів: зарплати чоловіків і жінок в Україні, примусове списання коштів, ціни на новобудови Сьогодні 17:45

П’ятниця, 5 червня. Тисяча будинків у селах для ВПО, оформлення документів для молоді з ТОТ, захист українських чоловіків у ЄС.

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Примусове списання коштів за борги

НБУ пропонує змінити порядок примусового списання коштів для погашення податкового боргу. Серед запропонованих нововведень — уточнення процедури накопичення коштів на рахунку боржника у випадках, коли на момент надходження платіжної вимоги їх недостатньо для повного списання.

Також пропонується надати Державній податковій службі та Державній казначейській службі можливість самостійно визначати порядок формування, підписання та передавання електронних платіжних інструкцій між відомствами.

Ринок нерухомості

Як свідчать дані аналітики Dim. ria , вартість за квадратний метр у новобудовах протягом травня коливалась у межах кількох відсотків у залежності від регіону. Найбільше за місяць ціни зросли у Чернігівській області — +13% порівняно з квітнем. Водночас Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла.

Кабмін ухвалив постанову, яка цифровізує порядок звітування нотаріусів перед податковою про договори оренди нерухомості. Рішення має спростити та актуалізувати порядок подання нотаріусами повідомлень про нотаріальне посвідчення договорів оренди об’єктів нерухомості до контролюючих органів.

Зі свого боку у податковій нагадали , що якщо власник здає квартиру, будинок чи іншу нерухомість як фізична особа, а не підприємець, отриманий дохід підлягає оподаткуванню. Якщо податкова встановить факт несплати податків або неподання декларації, власнику житла може загрожувати штраф.

Також в Україні готують запуск програми , яка має забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Ініціатива передбачає, що громади зможуть викуповувати вільні будинки та передавати їх переселенцям для проживання на умовах соціальної оренди. У 2026 році планується придбати близько 1 000 будинків. Гранична вартість одного об’єкта становитиме до 500 тис. грн.

Страхування автівки

Щодня росія атакує Україну ракетами та дронами. Під удари потрапляють не лише нерухомість, а й автомобілі. Отже, ваше авто може бути пошкоджене або навіть згоріти в будь-який момент — навіть якщо воно стоїть у дворі. При цьому часто власники залишаються без компенсації, адже стандартна страховка такі випадки не покриває.

«Як обрати страховку на авто під час війни та отримати компенсацію». Який поліс страхування для авто може допомогти, і скільки це коштує, читайте в статті Finance.ua

Тарифи на електроенергію

Українську енергосистему інтегрують до європейського енергетичного простору. Водночас запуск спільного енергоринку з ЄС не означає автоматичної зміни тарифів для побутових споживачів. Основний вплив інтеграції очікується на оптовому ринку та в сегменті непобутових споживачів.

Ринок праці та зарплати

Як свідчать дані Національного банку, у квітні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30,5 тис. грн. У річному вимірі її номінальне зростання сягнуло 21,3%, а реальне — 11,7%. Найвищі темпи зростання зарплат зафіксовано у сфері освіти на 33,9% у річному вимірі. Порівняно з минулим роком прискорилося зростання оплати праці й в інших галузях, які переважно фінансуються з державного бюджету.

Аналітики OLX Робота зазначили , що після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні зазнав помітних змін. Так, у квітні 2026 року, порівняно з квітнем 2022-го, на ринку праці зафіксовано помітне скорочення попиту на низку професій, насамперед у сфері послуг. Найбільше зниження кількості вакансій спостерігається для домробітниць, таксистів, а також кандидатів без досвіду роботи та студентів.

За даними Держстату, співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%. Середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28 885 грн: 33 798 грн у чоловіків, 24 791 грн у жінок.

Оформлення документів

Українці, які народились на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, зможуть звернутися до посольств та консульств для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Оформити посвідчення можна буде безоплатно. З цим документом вони зможуть повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт.

Крім того, з 1 червня 2026 року державне підприємство «Документ» розпочало тестування нової системи верифікації через Дія. Підпис для запису до електронної черги в центрах Паспортного сервісу в Польщі та Італії.

Міжнародні резерви

Міжнародні резерви України в травні скоротилися на 5,2% до $45,7 млрд. Як повідомив регулятор, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Тимчасовий захист українців у ЄС

Країни Євросоюзу розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в разі її продовження після 4 березня 2027 року. Як пояснив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер, ініціатива щодо можливого виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у Європейському Союзі надійшла від України.

Статки мільйонерів наблизилися до $100 трлн

За один рік статки мільйонерів зросли майже на 9%, а загальна вартість активів найбагатших інвесторів планети наблизилася до позначки у $100 трлн. Найбільше нових мільйонерів у 2025 році з’явилося у США.

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