У яких областях України найшвидше дорожчають новобудови Сьогодні 16:02 — Нерухомість

У травні попит на новобудови переважно зростав

У травні 2026 року ціни на первинному ринку житла в більшості регіонів України змінювалися в межах кількох відсотків, тоді як попит на новобудови переважно зростав.

Про це свідчать дані аналітики Dim.ria

Де найбільше подорожчали новобудови

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом травня коливалась у межах кількох відсотків у залежності від регіону.

Найбільше за місяць ціни зросли у Чернігівській області — +13% порівняно з квітнем.

Порівняння цін у травні 2026 року до квітня 2026, Інфографіка: Dim.ria

Регіони з найбільшим зростанням за рік:

Івано-Франківська область: +20% (середня ціна 1068 $);

Житомирська область: +18,5% (середня ціна 930 $);

Тернопільська область: +18,5% (середня ціна 820 $);

Кіровоградська область: +14% (середня ціна 1149 $);

Вінницька область: +14% (середня ціна 1035 $);

Хмельницька область: +14% (середня ціна 812 $).

Регіони, де ціна за рік знизилася:

Миколаївська область: -6% (середня ціна 669 $);

Полтавська область: -3% (середня ціна 800 $);

Харківська область: -3% (середня ціна 769 $).

Порівняння цін у травні 2026 року до травня 2025, Інфографіка: Dim.ria

Ціни на новобудови в Києві

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у травні становила $1 429/м² (-0,6% порівняно з квітнем).

Ціни в Києві, Інфографіка: Dim.ria

Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 729, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $882/м².

Попит

У травні попит на новобудови переважно зростав. Найпомітніше збільшення — у Кіровоградській (+29%), Волинській (+25%), Миколаївській (+22%) та Хмельницькій (+18%) областях.

Помітне падіння попиту спостерігалось у Харківській (-13%), Рівненській (-8,6%) та Дніпропетровській (-8,4%) областях.

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