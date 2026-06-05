У яких областях України найшвидше дорожчають новобудови
— Нерухомість
У травні 2026 року ціни на первинному ринку житла в більшості регіонів України змінювалися в межах кількох відсотків, тоді як попит на новобудови переважно зростав.
Про це свідчать дані аналітики Dim.ria.
Де найбільше подорожчали новобудови
Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом травня коливалась у межах кількох відсотків у залежності від регіону.
Найбільше за місяць ціни зросли у Чернігівській області — +13% порівняно з квітнем.
Регіони з найбільшим зростанням за рік:
- Івано-Франківська область: +20% (середня ціна 1068 $);
- Житомирська область: +18,5% (середня ціна 930 $);
- Тернопільська область: +18,5% (середня ціна 820 $);
- Кіровоградська область: +14% (середня ціна 1149 $);
- Вінницька область: +14% (середня ціна 1035 $);
- Хмельницька область: +14% (середня ціна 812 $).
Регіони, де ціна за рік знизилася:
- Миколаївська область: -6% (середня ціна 669 $);
- Полтавська область: -3% (середня ціна 800 $);
- Харківська область: -3% (середня ціна 769 $).
Ціни на новобудови в Києві
Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у травні становила $1 429/м² (-0,6% порівняно з квітнем).
Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 729, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $882/м².
Попит
У травні попит на новобудови переважно зростав. Найпомітніше збільшення — у Кіровоградській (+29%), Волинській (+25%), Миколаївській (+22%) та Хмельницькій (+18%) областях.
Помітне падіння попиту спостерігалось у Харківській (-13%), Рівненській (-8,6%) та Дніпропетровській (-8,4%) областях.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.