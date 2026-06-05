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Найпопулярніший автомобіль у світі

Технології&Авто
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Найпопулярніший автомобіль у світі
Найпопулярніший автомобіль у світі
Аналізуючи продажі з початку року до квітня 2026 року, Toyota Corolla, яка піднялася на 1 позицію, стала лідером з часткою 1,2% (+2,2%). Вона продемонструвала зростання в Азії (+8,4%) та Америці (+5,2%).
Tesla Model Y , яка піднялася на 2 позиції, посіла друге місце, зрісши на 29,5% та склавши 1,2% з часткою. Вона продемонструвала зростання в Америці (+22,6%), Азії (+38%) та Європі (+27,7%).
Про це пише focus2move.
Ford F-серії посів 3-тє місце з часткою 1% (-11,7%). Його продажі впали в Азії (-14,6%) та Європі (-43,5%).
Honda CR-V, що піднялася на 1 позицію, посіла 4-те місце (-5,3%), а Chevrolet Silverado, що піднявся на 1 позицію, посів 5-те місце (-1,6%).
Toyota RAV4, яка опустилася на 5 позицій, посіла 6-е місце (-37,6%), а Hyundai Tucson — 7-е (+1%).
Toyota Camry посіла 8-е місце (+7,6%), випередивши Volkswagen Tiguan (піднявшись на 3 позиції) на 9-му (+9,5%) та Kia Sportage (опустившись на 1 позицію), яка замкнула першу десятку (-2,5%).

Тенденції та перспективи ринку електромобілів

Продажі електромобілів різко впали у 2026 році, а показники з початку року до квітня 2026 року втратили 5,3%.
Tesla Model Y зберегла лідерство, набравши 29,5% та з часткою 8%; тоді як Geely Xingyuan посіла друге місце з часткою 3,1% (-2,6%). Tesla Model 3 замкнула першу десятку, опустившись на 1 позицію та знизившись на 33,3% до 2,8% сегмента.
За матеріалами:
Finance.ua
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