День фінансів: законопроєкти про перейменування монет, ціни на квартири у вересні, економічне бронювання — Finance.ua

День фінансів: законопроєкти про перейменування монет, ціни на квартири у вересні, економічне бронювання Сьогодні 17:45

У п’ятницю, 11 жовтня, стало відомо, коли в Україні легалізують криптоактиви та запровадять механізм «економічного бронювання».

Законопроєкти про перейменування монет. Національний банк Національний банк подав пакет законопроектів про зміну назви розмінної монети з копійки на шаг. І просить винести їх на розгляд Верховної Ради. Разом із експертами в галузі історії, нумізматики, археології тощо в НБУ дійшли висновку, що назва «копійка» є символом російської окупації України. А повернення до унікальної назви «шаг» дозволить відродити національні традиції у номінації грошей.

Нагадаємо, що вчора Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про історичне збільшення податків для населення, але під час голосування депутати внесли деякі зміни. Тож, що зміниться для українців, розповідаємо в новій статті:

«Працюй або воюй». Нардеп Данило Гетманцев Нардеп Данило Гетманцев заявив , що до кінця року Кабінет Міністрів запровадить механізм «економічного бронювання» для працівників критично важливих для економіки підприємств. Для цього не потрібно приймати додаткові закони, зміни будуть реалізовані через урядову постанову.

До речі, Гетманцев виступає за те, щоб офіціанти платили податки із чайових. За його словами, зараз податкова зосереджена на торгівлі. Йдеться, зокрема, про реалізацію харчової продукції та електроніки. Однак, з часом, податкова звертатиме більше уваги на ресторанний сектор.

Дефіцит кадрів та низькі зарплати. Дані аналітики Work.ua Дані аналітики Work.ua свідчать , що дефіцит кадрів змушує роботодавців усе частіше пропонувати вакансії шукачам без досвіду. Ще одна відповідь на дефіцит кадрів — збільшення кількості дистанційної роботи. У вересні розмір середньої зарплати, яку пропонує ринок праці шукачам, не змінився, і складав 21 500 грн. Але є професії, які отримують більше

EES відкладається. Європейський Союз Європейський Союз вирішив знову відкласти впровадження системи в’їзду/виїзду (EES), яка мала бути запущена 10 листопада цього року. Ця дата вже не розглядається, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди висловили свою неготовність.

Додамо, що за даними Євростату, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення росії. За місяць найбільшу кількість біженців з України традиційно прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Ціни на квартири у вересні. Аналітики Dim. ria Аналітики Dim. ria повідомили , що середня вартість за один квадратний метр у доларах переважно зростала у вересні на 1−6% залежно від області. З порівняння вересня 2024 до вересня 2023 найбільше здорожчали новобудови у Кіровоградській, Волинській та Івано-Франківській областях. Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 18 203 грн за однокімнатну квартиру.

Аудит критично-важливих підприємств. IT-компанії України IT-компанії України отримали статус критично-важливих підприємств, але влада тепер ретельно перевіряє критичність бронювання. Поки що до 15 листопада центральні органи виконавчої влади, крім міністерств, не надаватимуть статуси «критично-важливих». Але це не стосується міністерств, зокрема і Мінцифри. Міністерства продовжують в штатному режимі опрацьовувати заявки щодо критичності й надавати такі статуси.

Реформа роботи МСЕК. В Україні В Україні планують реформувати роботу медико-соціальних експертних комісій. Зміни торкнуться, зокрема, медичної та соціальної частини.

«Гігават Зеленського». Міністр енергетики Герман Галущенко Міністр енергетики Герман Галущенко каже , що до кінця 2024 року Україна отримає необхідне обладнання для 1 ГВт розподіленої генерації, але увімкнути одразу його не вдасться. Галущенко впевнений, що розподілена генерація зможе забезпечити електрикою щонайменше критичну інфраструктуру у випадку блекауту.

Актові записи у застосунку «Дія». У вересні в «Дії» У вересні в «Дії» запустили електронне відображення інформації актових записів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені. Вони стануть в нагоді, коли громадяни влаштовуються на роботу, підтверджують зміну імені, або коли забирають посилку дружини чи чоловіка на пошті. Але, щоб все запрацювало, потрібно переконатися, що застосунок оновлений до останньої версії.

Новий фонд для підтримки України. Рада директорів Світового банку Рада директорів Світового банку схвалила новий фонд для України, з коштами від США, Японії та Канади. Фонд допоможе виконати обіцянку країн Великої сімки (G7) надати Україні до 50 мільярдів доларів додаткового фінансування до кінця року.

Легалізація криптоактивів. У НКЦПФР У НКЦПФР прокоментували інформацію про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це цілком ймовірний сценарій. «Зараз триває робота з підготовки нового законопроєкту в робочій групі Комітету ВРУ з питань фінансів, який бере активну участь у розробці законопроєкту. Також, у рамках меморандуму з МВФ, ми разом з НБУ, як майбутні регулятори ринку, повинні підготувати нову редакцію закону „Про віртуальні активи“ до кінця грудня 2024 року», — заявив Бойко.

Концепція Open Banking, сенс якої полягає у відкритті для третіх сторін доступу до банківських даних, є досить важливою для країни та суспільства темою. Розумітися в ній, хоча б поверхнево, не завадить кожному громадянину. Finance.ua вирішив покроково розібратися з сенсом концепції Open Banking і особливостями її застосування в наших українських банках та фінансових структурах.

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