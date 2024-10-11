Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка) — Finance.ua
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Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка)

Нерухомість
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Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка)
Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка)
У вересні кількість новобудов з активними відділами продажів залишилась на такому ж рівні — 77%. В експлуатацію здали дві новобудови у Львівській області та одну — у Київській області загалом на 6 секцій.
Про це пише аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA.
Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка)

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі переважно зростала у вересні на 1−6% залежно від області. З порівняння вересня 2024 до вересня 2023 найбільше здорожчали новобудови у Кіровоградській, Волинській та Івано-Франківській областях. Найвища середня вартість нового житла зберігається у Києві — $1 349 за м².
Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка)

Попит

У вересні користувачі маркетплейса значно більше цікавились квартирами у новобудовах порівняно з серпнем. Найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Миколаївській та Кіровоградській областях. Разом з тим у масштабах року пожвавлення інтересу спостерігається лише в Київській області без урахування столиці та у Вінницькій області.
Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка)

Вторинний ринок

Пропозиція
У вересні поменшало охочих продати власне житло, якщо порівнювати з серпнем або порівнювати дані рік до року. Порівняно з вереснем 2023 кількість пропозицій з продажу житла зросла лише у Чернігівській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка)

Ціна

Вартість, яку вказували власники у своїх пропозиціях з продажу нерухомості, у вересні зросла майже в кожній області здебільшого на 5−6%. Київська область не показала змін, а у Києві аналітики виділили незначне здешевшання на 1%.
Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка)
При цьому столиця лишається містом з найдорожчим житлом: середня ціна за однокімнатну квартиру на основі пропозицій вересня складає $84 935. Проте на ринку є дешевші й дорожчі пропозиції: у середньому $45 060 у Деснянському районі та $113 553 — у Печерському.
Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка)

Попит

Користувачі активніше шукали пропозиції для купівлі житла у центральних та західних областях України: там попит зріс подекуди більш як на 20%.
Попри те, що у межах року загальна кількість пошукових запитів іде на спад, у більшості областей України досі на одне оголошення про продаж житла припадає 5−10, а подекуди й 20 відгуків.
Ціни на квартири у вересні: вторинний і первинний ринок (інфографіка)
Нагадаємо, український ринок нерухомості, особливо в Києві та інших великих містах, може мати високий потенціал зростання вартості після стабілізації економіки.
Інвестори можуть купувати нерухомість за нижчими цінами порівняно зі стабільними закордонними ринками. Водночас орендний дохід може бути стабільним у великих містах, таких як Київ, Львів або Одеса, але попит дуже залежить відекономічної ситуації.
Вартість нерухомості в Україні, особливо у невеликих містах або постраждалих від війни регіонах, залишається досить низькою. Це робить ринок привабливим для тих, хто шукає дешевші інвестиційні об’єкти. Через війну ціни на нерухомість можуть різко змінюватися.
Читайте більше у статті:

Інвестиції в закордонну нерухомість: як це працює. Та як заробити

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Довідка Finance.ua:

  • За два з половиною роки війни повністю розпродалися квартири у 500 житлових комплексах України. Приблизно стільки ж проєктів запустили у продаж. Динаміка первинного ринку житла на третій рік війни демонструє позитивне зростання після обвалу у перший рік війни, коли темпи будівництва впали втричі в середньому по Україні.
  • Топ-5 міст України за зростанням цін у новобудовах. Ціни на первинному ринку житла у багатьох регіонах демонструють зростання, проте не у всіх. Окрім Ужгорода та Львова, де зростання очікувано, приріст у ціні за квадратний метр спостерігається і в Черкасах та Рівному.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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