ЄС знову відкладає запуск системи в’їзду/виїзду: в чому причина — Finance.ua
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ЄС знову відкладає запуск системи в’їзду/виїзду: в чому причина

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ЄС знову відкладає запуск системи в’їзду/виїзду: в чому причина
ЄС знову відкладає запуск системи в’їзду/виїзду: в чому причина
Європейський Союз вирішив знову відкласти впровадження системи в’їзду/виїзду (EES), яка мала бути запущена 10 листопада цього року.
Новину про відкладення нової системи кордонів ЄС оголосила комісар із внутрішніх справ Ільва Йоханссон під час зустрічі міністра внутрішніх справ ЄС. Про це пише Schengen.News.

Чому так

Вона також зазначила, що ця дата вже не розглядається, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди висловили свою неготовність. Три країни заявили, що їхні прикордонні комп’ютерні системи не можуть бути готові вчасно.
Висловлюючи занепокоєння ситуацією, комісар Йоханссон сказала, що вона сподівається, що ЄС зможе розпочати впровадження EES якнайшвидше, підкресливши, що наразі немає нових часових рамок.
Я сподіваюся, що ми зможемо почати якомога швидше, але наразі немає нового графіка. Це також залежить від правової оцінки, яку ми зробимо, і ми над нею зараз працюємо.
сказала Комісар ЄС з внутрішніх справ Ільва Йоханссон

В якості альтернативи Йоханссон зазначила, що ЄС зараз розглядає поетапний запуск ЄЕС. При цьому вона наголосила, що навіть якщо таке рішення буде прийнято, поетапне впровадження не розпочнеться 10 листопада 2024 року.
Представник міністерства внутрішніх справ Німеччини раніше заявив, що три країни — Німеччина, Франція та Нідерланди — на які припадає близько 40 відсотків постраждалого пасажиропотоку, не були готові запровадити нову систему кордонів, оскільки необхідну центральну систему має забезпечити ЄС.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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