Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових — Гетманцев

Особисті фінанси
154
Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових — Гетманцев
Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових — Гетманцев
Станом на зараз, більшість громадян не сплачує податки з чайових. Однак, з погляду закону ці грошові надходження є доходом, що оподатковується.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю ASATrьопс уточнив, що він не має ілюзій відносно роботи ресторанів, кафе та кав’ярень. За словами урядовця, поки що податкова зараз зосереджена на інших галузях, тому ресторанний бізнес ще має простір для махінацій.
Читайте також
«Нехай не буде в них ілюзій, що я не розумію, що відбувається. Я знаю дуже добре ситуацію на цьому ринку, до речі, не тільки на цьому», — наголосив нардеп.
Гетманцев зазначив, що зараз у ресторанній галузі вагомими проблемами є:
  • подвійні чеки;
  • відсутність фіксації продажів через касовий апарат.
Читайте також
Нардеп уточнює, що у теперішній час податкова у першу чергу зосереджена на торгівлі. Йдеться, зокрема, про реалізацію харчової продукції та електроніки. Однак, з часом, податкова звертатиме більше уваги на ресторанний сектор.
Чайові, за словами Гетманцева, безсумнівно підлягають оподаткуванню.
«Ми з вами не повинні підміняти закон якимись своїми судженнями щодо нього. Давайте змінювати закон, виводити з-під закону цей конкретний дохід, і тоді не будемо сплачувати», — уточнив нардеп.
Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 10 жовтня, ухвалила у другому читанні закон про збільшення податків 11 416-д. Ідеться про історично велике збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.