Гетманцев розповів, як постачальники одягу наживаються на ухиленні від податків — Finance.ua

Гетманцев розповів, як постачальники одягу наживаються на ухиленні від податків Сьогодні 09:11

Гетманцев розповів, як постачальники одягу наживаються на ухиленні від податків

Імпортери одягу в Україну використовують різноманітні схеми для ухилення від сплати податків. Загалом Держподаткова служба (ДПС) запобігла розповсюдженню схемного податкового кредиту з ПДВ на понад 1,5 млрд грн.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у 2023 році 280 імпортерів ввезли в Україну одяг на 12,2 млрд грн, а у поточному їхня кількість склала 275, а вартість ввезеного одягу перевищила 15,5 млрд грн.

«Робота Держприкордонслужби та ДПС призвела до збільшення надходжень від імпортерів одягу до Державного бюджету. Вони зросли у поточному році порівняно з минулим на 20,7% (з 1 до майже 1,3 млрд грн)», — йдеться у повідомленні.

Які використовують схеми

За словами Гетманцева, одним із найпоширеніших методів мінімізації податків є суттєве заниження митної вартості товару. Наприклад:

ціна розмитнення ременя ТМ Brioni виробництва Євросоюзу складає 36 грн;

за даними інтернет-магазинів, продаж в Україні такого ременя здійснюється за ціною 23 360 грн, «тобто зі зростанням ціни у 799 разів».

«Аналогічно ціна розмитнення штанів жіночих ТМ Dolce & Gabbana виробництва Євросоюзу складає 184 грн, при цьому за даними інтернет-ресурсів магазинів продаж в Україні таких штанів здійснюється за ціною 114 567 грн, (зростання ціни — 621 раз); ціна розмитнення пальта ТМ Hugo Boss виробництва Євросоюзу складає 53 грн, при цьому за даними інтернет-ресурсів магазинів продаж в Україні такого пальта здійснюється за ціною 21 500 грн (зростання ціни — 406 разів)», — розповів нардеп.

Ще одна схема — розмитнення товарів відомих брендів під виглядом дешевих. У т.ч. китайських товарів. Наприклад:

У митних деклараціях імпортером за відповідним кодом УКТ ЗЕД (Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності) назва товару зазначається загальними фразами («Сукня жіноча текстильна з бавовни» маловідомого ТМ Gralice, країна виробництва сукні — КНР).

Такий товар імпортується у дуже значних обсягах (від 100 одиниць однієї партії).

Ціна розмитнення такої сукні (з урахуванням імпортного мита та ПДВ) складає 135 грн.

При реалізації сукні за цим же кодом УКТ ЗЕД назва товару у податковій накладній вказується як сукня з незрозумілим набором цифр та латинських букв, ідентифікувати які неможливо (ймовірно, це внутрішній артикул суб’єкта), і ціна реалізації такої сукні зростає до 187 042 грн. (З ПДВ). Тобто у понад 1 386 разів.

Використання цієї схеми, за словами Гетманцева, дозволяє реалізувати інші імпортовані за цим кодом УКТ ЗЕД та непродані за податковими накладними товари за готівку без податків. А крім того:

легалізувати брендовий товар в Україні;

легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом.

Також нечесні імпортери використовують схему із заміною коду УКТ ЗЕД імпортованого товару при продажу в Україні — щоб уникнути зупинення реєстрації податкової накладної. Суть схеми:

Імпортер ввозить за кодом УКТ ЗЕД товар «додаткові речі до одягу з натуральної шкіри» — наприклад, 51,7 тис. ременів за ціною від 30 до 88 грн загальною митною вартістю 2,7 млн грн.

Під час реалізації товарів із зазначеним кодом УКТ ЗЕД у податкових накладних імпортером зазначається реалізація лише 129 ременів за ціною від 218 до 12 950 грн. на загальну суму всього 331,8 тис. грн (з ПДВ).

Решта товарів, що реалізуються за вказаним кодом УКТ ЗЕД (на загальну суму 1,1 млн грн з ПДВ) за даними податкових накладних — це взуття, сумки, рюкзаки, гаманці, кредитниці, намисто, парасольки тощо, «які обліковуються за іншими кодами УКТ ЗЕД, та походження яких невідоме, оскільки імпорт та придбання в Україні таких товарів відсутні».

Використання цієї схеми, за словами нардепа, дозволяє реалізувати інші імпортовані за цим кодом УКТ ЗЕД і непродані за податковими накладними товари за готівку без податків. А крім того:

легалізувати товар, походження якого не встановлено, «тобто контрабанду чи контрафакт», за іншими кодами УКТ ЗЕД;

легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом.

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«Суб'єкти, що використовують вищевказані схеми мінімізації податків, імпортують одяг виключено в інтересах усім відомих торгівельних мереж брендових дороговартісних товарів (поштучна реалізація раніше згаданих товарів за реальними цінами брендових товарів здійснюється виключено на суб’єктів, яким ці мережі належать)», — підкреслив Гетманцев.

Суть ще однієї схеми полягає в тому, що імпортером ввозяться значні партії одягу «насипом», при цьому через обсяги та специфіку транспортування її розмитнення здійснюється в кілограмах, а не штуках.Така схема, за словами нардепа, характерна, зокрема, для імпортерів секонд-хенду, у зв’язку з чим «встановити точну кількість того чи іншого товару в партії неможливо».

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