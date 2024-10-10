Гетманцев розповів, як постачальники одягу наживаються на ухиленні від податків — Finance.ua

Гетманцев розповів, як постачальники одягу наживаються на ухиленні від податків
Імпортери одягу в Україну використовують різноманітні схеми для ухилення від сплати податків. Загалом Держподаткова служба (ДПС) запобігла розповсюдженню схемного податкового кредиту з ПДВ на понад 1,5 млрд грн.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, у 2023 році 280 імпортерів ввезли в Україну одяг на 12,2 млрд грн, а у поточному їхня кількість склала 275, а вартість ввезеного одягу перевищила 15,5 млрд грн.
«Робота Держприкордонслужби та ДПС призвела до збільшення надходжень від імпортерів одягу до Державного бюджету. Вони зросли у поточному році порівняно з минулим на 20,7% (з 1 до майже 1,3 млрд грн)», — йдеться у повідомленні.
Які використовують схеми
За словами Гетманцева, одним із найпоширеніших методів мінімізації податків є суттєве заниження митної вартості товару. Наприклад:
- ціна розмитнення ременя ТМ Brioni виробництва Євросоюзу складає 36 грн;
- за даними інтернет-магазинів, продаж в Україні такого ременя здійснюється за ціною 23 360 грн, «тобто зі зростанням ціни у 799 разів».
«Аналогічно ціна розмитнення штанів жіночих ТМ Dolce & Gabbana виробництва Євросоюзу складає 184 грн, при цьому за даними інтернет-ресурсів магазинів продаж в Україні таких штанів здійснюється за ціною 114 567 грн, (зростання ціни — 621 раз); ціна розмитнення пальта ТМ Hugo Boss виробництва Євросоюзу складає 53 грн, при цьому за даними інтернет-ресурсів магазинів продаж в Україні такого пальта здійснюється за ціною 21 500 грн (зростання ціни — 406 разів)», — розповів нардеп.
Ще одна схема — розмитнення товарів відомих брендів під виглядом дешевих. У т.ч. китайських товарів. Наприклад:
- У митних деклараціях імпортером за відповідним кодом УКТ ЗЕД (Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності) назва товару зазначається загальними фразами («Сукня жіноча текстильна з бавовни» маловідомого ТМ Gralice, країна виробництва сукні — КНР).
- Такий товар імпортується у дуже значних обсягах (від 100 одиниць однієї партії).
- Ціна розмитнення такої сукні (з урахуванням імпортного мита та ПДВ) складає 135 грн.
- При реалізації сукні за цим же кодом УКТ ЗЕД назва товару у податковій накладній вказується як сукня з незрозумілим набором цифр та латинських букв, ідентифікувати які неможливо (ймовірно, це внутрішній артикул суб’єкта), і ціна реалізації такої сукні зростає до 187 042 грн. (З ПДВ). Тобто у понад 1 386 разів.
Використання цієї схеми, за словами Гетманцева, дозволяє реалізувати інші імпортовані за цим кодом УКТ ЗЕД та непродані за податковими накладними товари за готівку без податків. А крім того:
- легалізувати брендовий товар в Україні;
- легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом.
Також нечесні імпортери використовують схему із заміною коду УКТ ЗЕД імпортованого товару при продажу в Україні — щоб уникнути зупинення реєстрації податкової накладної. Суть схеми:
- Імпортер ввозить за кодом УКТ ЗЕД товар «додаткові речі до одягу з натуральної шкіри» — наприклад, 51,7 тис. ременів за ціною від 30 до 88 грн загальною митною вартістю 2,7 млн грн.
- Під час реалізації товарів із зазначеним кодом УКТ ЗЕД у податкових накладних імпортером зазначається реалізація лише 129 ременів за ціною від 218 до 12 950 грн. на загальну суму всього 331,8 тис. грн (з ПДВ).
- Решта товарів, що реалізуються за вказаним кодом УКТ ЗЕД (на загальну суму 1,1 млн грн з ПДВ) за даними податкових накладних — це взуття, сумки, рюкзаки, гаманці, кредитниці, намисто, парасольки тощо, «які обліковуються за іншими кодами УКТ ЗЕД, та походження яких невідоме, оскільки імпорт та придбання в Україні таких товарів відсутні».
Використання цієї схеми, за словами нардепа, дозволяє реалізувати інші імпортовані за цим кодом УКТ ЗЕД і непродані за податковими накладними товари за готівку без податків. А крім того:
- легалізувати товар, походження якого не встановлено, «тобто контрабанду чи контрафакт», за іншими кодами УКТ ЗЕД;
- легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом.
«Суб'єкти, що використовують вищевказані схеми мінімізації податків, імпортують одяг виключено в інтересах усім відомих торгівельних мереж брендових дороговартісних товарів (поштучна реалізація раніше згаданих товарів за реальними цінами брендових товарів здійснюється виключено на суб’єктів, яким ці мережі належать)», — підкреслив Гетманцев.
Суть ще однієї схеми полягає в тому, що імпортером ввозяться значні партії одягу «насипом», при цьому через обсяги та специфіку транспортування її розмитнення здійснюється в кілограмах, а не штуках.Така схема, за словами нардепа, характерна, зокрема, для імпортерів секонд-хенду, у зв’язку з чим «встановити точну кількість того чи іншого товару в партії неможливо».
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