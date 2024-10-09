В «Укрпошті» прокоментували ідею оподаткування посилок з-за кордону — Finance.ua

В «Укрпошті» прокоментували ідею оподаткування посилок з-за кордону Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

В «Укрпошті» прокоментували ідею оподаткування посилок з-за кордону

Ідея оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро має впроваджуватися одночасно зі збільшенням кількості службовців Держмитслужби та збільшенням бюджету на їх утримання.

Таку думку гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський висловив в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Наша позиція досить проста: будь-які рішення мають бути зважені та прораховані. Якщо змінюється ліміт, то треба одразу значно збільшувати кількість митників, і я не впевнений, що їх є де зараз взяти. До того ж треба збільшувати бюджет на митницю», — сказав Смілянський.

Він додав, що йому близька європейська модель, де податки стягуються під час купівлі.

«Тобто, наприклад, китайські інтернет-магазини стягують податок і перераховують до бюджету країни. Але така модель за один день не запуститься», — сказав гендиректор «Укрпошти».

Смілянський висловив думку, що Україна повинна вчитися бути частиною глобального ринку і витримувати конкуренцію.

«Якщо однакові комп’ютерні миші виробляють на одному й тому самому заводі в Китаї, водночас одна летить літаком з Алі (AliExpress. — Ред.), а інша пливе морем у контейнері, то остання має бути дешевшою — з ПДВ чи без нього», — сказав він.

Раніше співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк заявив , що ідея оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро має бути відкинута, оскільки вона може призвести до невиправданого підвищення витрат держави на митно-податкові процедури і логістичного колапсу.

Поперешнюк зазначив, що, на тлі катастрофічного для економіки зростання податків і нових регулювань, ідея обкласти зборами міжнародні посилки — найгірша з усіх, які можна було б придумати.

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Про ризик зупинення Держмитслужби через зростання навантаження в разі ухвалення рішення про оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро попереджав і акціонер Meest China В’ячеслав Лисенко.

За його словами, можливість замовити в посилці товари до 150 євро без оподаткування є чи не єдиною можливістю для українців із прошарку, який ледь зводить кінці з кінцями, придбати на західних маркетплейсах необхідні товари. До того ж зробити це без націнки +80−100% локальних ритейлерів.

Понад 40% замовників таких посилок, за даними Лисенка, це жінки, які купують через е-commerce за кордоном повсякденний недорогий одяг своїм дітям, іграшки, доступні предмети побуту, зокрема за акційними пропозиціями. Майже 80% посилок у категорії — замовлення на суму не більше 40 євро.

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Народний депутат Ярослав Железняк (партія «Голос») повідомляв, що в першому півріччі 2024 року в Україну надійшло 33,9 млн посилок.

Із цієї кількості в режимі оподаткування було ввезено лише 270,6 тис. посилок на 27,7 млн грн, що становить 0,8% загальної кількості, без оподаткування — 33,6 млн посилок на 30,3 млн грн. Железняк припускає, що за весь 2024 рік кількість відправлених в Україну посилок сягне 68 млн — на 24% більше, ніж у 2023 році. Минулого року, за даними нардепа, у країну надійшло 51,9 млн посилок.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив , що в комітеті завершується підготовка законопроєкту щодо оподаткування посилок з-за кордону на суму до 150 млн євро, які наразі не обкладаються податками.

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