З 1 жовтня клієнти Укрпошти можуть зекономити на сплаті комунальних послуг: деталі — Finance.ua

З 1 жовтня клієнти Укрпошти можуть зекономити на сплаті комунальних послуг: деталі Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

З 1 жовтня клієнти Укрпошти можуть зекономити на сплаті комунальних послуг: деталі

З 1 жовтня по 31 грудня 2024 року Укрпошта проводить спеціальну «Акцію вихідного дня», яка дозволяє клієнтам заощаджувати на оплаті комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Відтепер кожної неділі клієнти зможуть сплачувати за послуги електро- та газопостачання за новим зниженим тарифом на приймання платежів — лише 10 грн (без ПДВ), незалежно від суми платежу», — сказано в повідомленні.

Де діятиме акція

Акція діє у близько 1300 автоматизованих міських відділеннях Укрпошти по всій Україні, за винятком Запоріжжя та інших міст Запорізької області.

«Клієнтам важливо звернути увагу на графік роботи відділень, оскільки акція доступна виключно у неділю», — наголосили в компанії.

Що стосується м. Запоріжжя та міст Запорізької області, там продовжує діяти окрема акція з приймання платежів від фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців на користь юридичних осіб. У цих регіонах встановлений індивідуальний тариф у розмірі 7 грн (без ПДВ) за приймання таких платежів.

Нагадаємо, Укрпошта вирішила не підвищувати тарифи на доставку мінімум до кінця 2024 року.

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