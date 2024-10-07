Буде логістичний колапс: у «Новій пошті» висловились щодо оподаткування посилок з-за кордону — Finance.ua

Буде логістичний колапс: у «Новій пошті» висловились щодо оподаткування посилок з-за кордону Сьогодні 12:15 — Особисті фінанси

Буде логістичний колапс: у «Новій пошті» висловились щодо оподаткування посилок з-за кордону

В Україні повинні відмовитися від ідеї оподаткування посилок з-за кордону вартістю менш як 150 євро, оскільки це призведе до невиправданого підвищення витрат держави на митно-податкові процедури і логістичного колапсу.

Про це повідомив співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк.

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На йому думку, ідея обкласти зборами міжнародні посилки — найгірша серед усіх, які можна було б придумати. Він назвав кілька причин.

«Причина перша — відʼємний фіскальний ефект від оподаткування посилок. Це може звучати смішно, але є фактом — зараз держава витрачає більше коштів на митно-податкові процедури, ніж отримує їх з оподаткування посилок. Причина у співвідношенні собівартості митних процедур та вартості самих посилок. І це ще йдеться про „дорогі“ посилки від 150 євро. А після зниження податкового порогу в митний конвеєр потраплять ще дешевші посилки, тому збитки для бюджету зростуть», — пояснює Поперешнюк.

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Друга причина — це логістичний колапс. Зараз розмитнюються лише 2% посилок, хоча митні процедури приходить кожна посилка, тож втрати часу сягають майже добу.

«Не треба бути провидцем, щоб побачити логістичний колапс та шалені затримки доставки, якщо під податок потраплять всі посилки», — наголошує він.

Поперешнюк вважає, що третя причина — електоральна. Адже дотепер всі податкові інновації стосувалися лише бізнесу, але з моменту впровадження нових податків на посилки, усі принади податкового сервісу на своїх спинах відчують мільйони фізичних осіб, що додасть державі до фінансових збитків ще й електоральні.

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«Думаю, цих причин достатньо, щоб відкинути ідею оподаткування посилок, як безглузду та шкідливу для всіх. Я вже не кажу про наші власні витрати на митні процедури та втрати часу і грошей для мільйонів українців, для всієї економіки. Неодмінно збільшиться тінь, контрабанда та корупція», — переконаний представник найбільшої логістичної компанії України.

Поперешнюк закликав збільшити доходи бюджету, підвищивши безмитний поріг для посилок до 1000 доларів і спростивши митні процедури.

Довідка Finance.ua:

голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявив, що норма про несплату ПДВ при отриманні поштового відправлення з-за кордону вартістю менше 150 євро повинна бути виключена з законодавства;

на його переконання, наявність норми про незастосування ПДВ до поштових посилок з-за кордону на суму до 150 євро вносить «перекоси в оподаткуванні»;

він додав, що держава «дуже запізнилася» з таким рішенням.

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