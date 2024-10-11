Актові записи у застосунку «Дія»: що треба знати — Finance.ua

Актові записи у застосунку «Дія»: що треба знати Сьогодні 16:14

Актові записи у застосунку «Дія»: що треба знати

У вересні в «Дії» запустили електронне відображення інформації актових записів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені.

Про це нагадала пресслужба «Дії».

Навіщо це? Вони знадобляться, коли влаштовуєтеся на роботу, підтверджуєте зміну імені, або коли забираєте посилку дружини на Укрпошті. Кілька кліків у застосунку — і показали свідоцтво про шлюб.

Щоб все запрацювало — для початку переконайтеся, що оновили «Дію» до останньої версії та підтягуйте свідоцтва в розділі Документи.

Чому може не підтягнутися актовий запис?

Це можливо, якщо:

ви змінили прізвище після створення актового запису;

вашого податкового номеру немає в реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).

Також експерти зазначають, що інколи свідоцтво може підтягнутися з помилкою — це трапляється, якщо дані в актовому записі відрізняються від паспорта або паперового свідоцтва чи є помилка у статі. Щоб виправити це, треба написати команді підтримки «Дії» — вони зафіксують й передадуть звернення ДРАЦСам на вирішення.

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Як додати актовий запис

Актові записи підтягуються автоматично. У вас має бути верифікований податковий номер у «Дії», а у ДРАЦС — інформація для актового запису.

Також користувачі можуть приховати актові записи про народження, але згодом з’явиться можливість приховувати й інші.

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