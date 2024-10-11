НБУ вніс пакет законопроектів про перейменування монет — Finance.ua

НБУ вніс пакет законопроектів про перейменування монет Сьогодні 15:00 — Валюта

НБУ вніс пакет законопроектів про перейменування монет

Національний банк України подав пакет законопроектів про зміну назви розмінної монети з копійки на шаг. І просить винести їх на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомляє Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зокрема, нардеп опублікував звернення голови Нацбанку Андрія Пишного на ім’я спікера Ради Руслана Стефанчука.

У ньому регулятор просить підтримати ініціативу про перейменування української розмінної монети з «копійки» на «шаг». Щоб повернути історичну справедливість, розірвати останні зв’язки, які поєднують українську валюту з російською та остаточно завершити грошову реформу.

«Як це і планувалося зробити ще на початку 1990-х років, коли вже було створено ескізи розмінної монети шаг та викарбувані перші експериментальні зразки таких монет», — йдеться у зверненні.

Разом із експертами в галузі історії, нумізматики, археології тощо в НБУ дійшли висновку, що назва «копійка» є символом російської окупації України принаймні протягом трьох століть. А повернення до унікальної назви «шаг» дозволить відродити національні традиції у номінації грошей.

У зв’язку з цим до Верховної Ради подано пакет про внесення змін до деяких законів щодо зміни назви розмінної монети та до Податкового кодексу. Станом на ранок 11 жовтня їх ще не опубліковано на сайті парламенту.

Якщо законопроекти отримають підтримку, замість копійок з’являться шаги. Вже викарбувані монети вилучатися не будуть, вони перебуватимуть в обігу паралельно з новими. Ухвалення законопроектів не передбачає додаткових витрат.

Нагадаємо, раніше у вересні Національний банк запропонував відмовитися від назви «копійка» заради історичної справедливості та дерусифікації.

Довідка Finance.ua:

Понад половина українців (57%) вважають заміну назви «копійка» на «шаг» недоцільною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

«Команда Rakuten Viber запитала українців, чи підтримують вони заміну копійки на шаг. В опитуванні в офіційному каналі „Rakuten Viber Україна“ взяли участь понад 29 тисяч респондентів», — йдеться в повідомленні. Як повідомляється, на запитання «Чи підтримуєте ви заміну копійки на шаг?» 57% респондентів відповіли «не підтримую, це зайве», 24% - «так, повністю підтримую» і 19% - «мені все одно, не думаю про таке наразі.

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