У НКЦПФР прокоментували можливу легалізацію криптоактивів у 2025 році — Finance.ua
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У НКЦПФР прокоментували можливу легалізацію криптоактивів у 2025 році

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У НКЦПФР прокоментували можливу легалізацію криптоактивів у 2025 році
У НКЦПФР прокоментували можливу легалізацію криптоактивів у 2025 році
У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Тут вважають, що це цілком імовірно.
Представник регулятора Юрій Бойко у коментарі Incrypted сказав, що це цілком ймовірний сценарій.
«Зараз триває робота з підготовки нового законопроєкту в робочій групі Комітету ВРУ з питань фінансів, який бере активну участь у розробці законопроєкту. Також, у рамках меморандуму з МВФ, ми разом з НБУ, як майбутні регулятори ринку, повинні підготувати нову редакцію закону „Про віртуальні активи“ до кінця грудня 2024 року», — зазначив Бойко.

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Тут ідеться про Меморандум про економічну та фінансову політику, підписаний між Україною та МВФ.
Законопроєкт передбачає, зокрема, оподаткування доходу від операцій із криптоактивами за ставкою 18% плюс 1,5% військового збору. При цьому, як зазначав Гетманцев, обов’язок декларувати ці надходження буде покладено на контрагентів.
«Сподіваємося, що синергія таких фахівців дасть хороші результати в підготовці якісного законопроєкту щодо запуску крипторинку в Україні. Але все залежатиме від готовності депутатів підтримати і проголосувати за нього», — додав Бойко.

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За матеріалами:
incrypted
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