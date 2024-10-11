У НКЦПФР прокоментували можливу легалізацію криптоактивів у 2025 році — Finance.ua

У НКЦПФР прокоментували можливу легалізацію криптоактивів у 2025 році Сьогодні 17:40 — Криптовалюта

У НКЦПФР прокоментували можливу легалізацію криптоактивів у 2025 році

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Тут вважають, що це цілком імовірно.

Представник регулятора Юрій Бойко у коментарі Incrypted сказав , що це цілком ймовірний сценарій.

«Зараз триває робота з підготовки нового законопроєкту в робочій групі Комітету ВРУ з питань фінансів, який бере активну участь у розробці законопроєкту. Також, у рамках меморандуму з МВФ, ми разом з НБУ, як майбутні регулятори ринку, повинні підготувати нову редакцію закону „Про віртуальні активи“ до кінця грудня 2024 року», — зазначив Бойко.

Читайте також: Як і на що можна обміняти крипту в Україні

Тут ідеться про Меморандум про економічну та фінансову політику, підписаний між Україною та МВФ.

Законопроєкт передбачає, зокрема, оподаткування доходу від операцій із криптоактивами за ставкою 18% плюс 1,5% військового збору. При цьому, як зазначав Гетманцев, обов’язок декларувати ці надходження буде покладено на контрагентів.

«Сподіваємося, що синергія таких фахівців дасть хороші результати в підготовці якісного законопроєкту щодо запуску крипторинку в Україні. Але все залежатиме від готовності депутатів підтримати і проголосувати за нього», — додав Бойко.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.