День фінансів: виплати родинам загиблих, реєстр кваліфікацій, перевірка митників на доброчесність — Finance.ua

День фінансів: виплати родинам загиблих, реєстр кваліфікацій, перевірка митників на доброчесність Сьогодні 17:45

Середа, 30 квітня, відзначилася активною законодавчою роботою: президент підписав кілька законів, Верховна Рада підтримала нові законопроєкти, а Кабмін ухвалив важливі урядові постанови.

Виплати родинам загиблих. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату 15 мільйонів гривень родинам добровольців, загиблих під час захисту України. Раніше сім’ї цивільних осіб, які загинули під час участі в обороні держави, могли отримати одноразову допомогу у розмірі 1 860 750 гривень.

Єдиний реєстр кваліфікацій. Зеленський Зеленський підписав закон № 9630, який має на меті модернізувати систему професійних кваліфікацій в Україні. Документ покликаний впорядкувати чинну систему та створити Єдиний реєстр кваліфікацій — оновлений Класифікатор професій.

Закон про дистанційну роботу. Президент Президент підписав закон, який удосконалює правове регулювання умов надомної та дистанційної роботи. Документ передбачає, що батьки дітей віком до 14 років, які навчаються онлайн, зможуть перейти на дистанційну або надомну форму праці за згодою з роботодавцем.

Розвиток волонтерства. Зеленський Зеленський підписав закон щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Тепер волонтерський досвід може впливати на вступ до закладів освіти, адже його можна включати у мотиваційний лист вступника. До листа можна додати копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують інформацію.

Також в Україні розробили рекомендації для закладів вищої освіти з ефективного використання штучного інтелекту (ШІ).

Добровільне повернення із СЗЧ. Верховна Рада Верховна Рада підтримала за основу та в цілому продовження строку добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ) до 30 серпня цього року. Термін відсутності військових не зараховується до вислуги. Упродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються.

Своєчасне отримання зарплати. Депутати Верховної Ради Депутати Верховної Ради підтримали в першому читанні закон щодо захисту прав працівників на виплату заробітної плати. Наявність заборгованості з виплати заробітної плати, залишається однією з найгостріших соціально-трудових проблем України протягом усього періоду її незалежності. Війна тільки поглибила проблему.

Податкові перевірки. Нардеп Данило Гетманцев Нардеп Данило Гетманцев пропонує , щоб всі інспектори Державної податкової служби обов’язково носили боді-камери під час перевірок. Тому те, що ДПС визначає використання камери як право, а не як обовʼязок, викликає неабияку стурбованість. Використання боді-камер має стати загальним, переконаний Гетманцев. Додамо, що в застосунку «Дія» відновлено можливість подання податкових декларацій.

Також Гетманцев повідомив, що уряд планує переглянути критерії для включення підприємств до «Клубу білого бізнесу», що дає податкові преференції сумлінним платникам. Йдеться не лише про пом’якшення умов, а й про усунення технічних недоліків, які заважають добропорядному бізнесу залишатися у списку.

Сучасний бізнес потребує ефективного управління даними. Наскрізна аналітика дозволяє компаніям відстежувати ефективність маркетингових кампаній на всіх етапах воронки продажу, а автоматизація процесів допомагає швидко реагувати на поведінку клієнтів та оптимізувати витрати. У новому матеріалі Finance.ua детально розповідає про те, що таке наскрізна аналітика, які її основні завдання, чому вона важлива, а також розберемо, що таке автоматизація реклами:

Доброчесність митників. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів прийняв постанову , яка визначає об’єктивний та чіткий механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів. Документом передбачено, що всі посадові особи митних органів один раз на три роки підлягають перевірці на доброчесність.

Угода про вільну торгівлю з ОАЕ. Уряд Уряд схвалив законопроєкт щодо ратифікації Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів. Угода передбачає встановлення режиму вільної торгівлі між Україною та ОАЕ шляхом лібералізації доступу до ринків товарів та послуг для обох країн.

Виплати гарантованого відшкодування. ФГВФО ФГВФО запровадив новий механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам, які зникли безвісти за особливих обставин або визнані безвісно відсутніми. Виплата за вкладом таких осіб здійснюватиметься опікуну над їхнім майном. Для цього опікун повинен звернутися до будь-якого банку-агента ФГВФО та надати пакет документів.

До речі, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще п’ять кейсів. Перелік містить вже 433 сумнівні інвестпроєкти.

Бронювання працівників. Щоб забронювати працівників на порталі Дія, у компанії має бути чинний статус критичного підприємства. Для деяких підприємств є можливість забронювати до 100% своїх працівників. Кого це стосується — Щоб забронювати працівників на порталі Дія, у компанії має бути чинний статус критичного підприємства. Для деяких підприємств є можливість забронювати до 100% своїх працівників. Кого це стосується — розповідаємо тут

Ціна на газ у травні. Українські постачальники газу Українські постачальники газу оприлюднили цінники на останній місяць весни. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися, адже мораторій на підняття тарифів на ключові комунальні послуги продовжує діяти.

З 1 травня українці їздитимуть на спирту. І це не першоквітневий жарт, а одна з вимог на шляху до Євросоюзу. У новому відео ми детально розповідаємо про це нововведення та як воно вплине на наші автомобілі:

Найвищі та найнижчі пенсії в Україні. 36,2% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн людей, 36,2% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн людей, отримують виплати менше 4 тисяч гривень. Для кожного п’ятого українця та українки (понад 2,1 млн осіб) розмір пенсій лежить у діапазоні від 4 до 5 тисяч гривень.

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