Уряд оновив правила компенсації за розмінування сільгоспугідь — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд оновив правила компенсації за розмінування сільгоспугідь

Аграрний ринок
22
Поле
Поле
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Крім того, змінено центральний орган виконавчої влади, який формує та затверджує перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф (замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство розвитку громад та територій України).
Узгоджено положення щодо підстав для здійснення компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за гуманітарне розмінування земельних ділянок с/г призначення з переліком документів, що надаються для підписання до Центру гуманітарного розмінування після завершення надання послуг з розмінування земельних ділянок с/г призначення.
Посилено відповідальність сільгосптоваровиробника щодо дотримання строку відкриття в уповноваженому банку рахунку умовного зберігання (ескроу) для компенсації.
Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, що компенсацію відтепер мають право отримувати винятково ті аграрії, хто реально вирощує сільгосппродукцію на своїй або орендованій землі.
Якщо ці сільгоспземлі забруднені частково, то отримати компенсацію можливо, проте потрібен офіційний звіт із обстеження від сертифікованого оператора.
Крім того, посилено вимоги щодо термінів відкриття ескроу-рахунку: замість п’яти робочих днів — 10. Якщо термін відкриття порушено, то заявку відхилять.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems