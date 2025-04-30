Уряд оновив правила компенсації за розмінування сільгоспугідь — Finance.ua

Уряд оновив правила компенсації за розмінування сільгоспугідь Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Поле

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі , відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Крім того, змінено центральний орган виконавчої влади, який формує та затверджує перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф (замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство розвитку громад та територій України).

Узгоджено положення щодо підстав для здійснення компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за гуманітарне розмінування земельних ділянок с/г призначення з переліком документів, що надаються для підписання до Центру гуманітарного розмінування після завершення надання послуг з розмінування земельних ділянок с/г призначення.

Посилено відповідальність сільгосптоваровиробника щодо дотримання строку відкриття в уповноваженому банку рахунку умовного зберігання (ескроу) для компенсації.

отримувати винятково ті аграрії, хто реально вирощує сільгосппродукцію на своїй або орендованій землі. Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив , що компенсацію відтепер мають право

Якщо ці сільгоспземлі забруднені частково, то отримати компенсацію можливо, проте потрібен офіційний звіт із обстеження від сертифікованого оператора.

Крім того, посилено вимоги щодо термінів відкриття ескроу-рахунку: замість п’яти робочих днів — 10. Якщо термін відкриття порушено, то заявку відхилять.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.