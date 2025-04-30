США хочуть очолити «космічні перегони» за накопиченням біткоїнів — Finance.ua

США хочуть очолити «космічні перегони» за накопиченням біткоїнів Сьогодні 20:35 — Криптовалюта

США хочуть очолити «космічні перегони» за накопиченням біткоїнів

Виконавчий директор Ради президента США з цифрових активів Бо Хайнс заявив, що наразі у світі тривають глобальні космічні перегони за накопиченням біткоїнів, і США хочуть їх очолити.

Про це він сказав в інтерв’ю журналу Bitcoin Magazine.

«Я вважаю, що коли мова йде про накопичення цього активу, безумовно, існують своєрідні космічні перегони.

Ми визнаємо існування інших екосистем. Саме тому у нас є Національний фонд цифрових активів. Ми хочемо заохочувати інновації в інших галузях", — сказав Хайнс.

За словами Хайнса, дефіцит біткоїна відрізняє його від інших криптоактивів. Він звернув увагу на його раннє децентралізоване походження та зростаючу популярність на ринку як ознаки його життєздатності.

Хайнс також зазначив, що США прагнуть стати «світовою біткоїн-наддержавою» відповідно до бачення президента щодо цифрових активів.

Назвавши біткоїн «цифровим золотом», Хайнс заявив, що уряд створить власний стратегічний резерв біткоїнів. Адміністрація працює з Міністерством фінансів над перевіркою існуючих запасів біткоїнів та розробкою «бюджетно-нейтральних» методів придбання.

«Ми шукаємо тут те, що є найбільш практичним, що ми можемо зробити якомога швидше і як ми можемо розпочати цей процес накопичення якомога оперативніше. Таким чином, ці ідеї, найімовірніше, матимуть пріоритет, і ми можемо доповнювати їх у процесі подальшого руху вперед», — заявив він.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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