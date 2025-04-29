У Standard Chartered спрогнозували зростання біткоїна вище $120 тис. — Finance.ua
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У Standard Chartered спрогнозували зростання біткоїна вище $120 тис.

Криптовалюта
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У Standard Chartered спрогнозували зростання біткоїна вище $120 тис.
У Standard Chartered спрогнозували зростання біткоїна вище $120 тис.
Експерти компанії Standarda Chartered вважають, що біткоїн оновить історичний максимум (ATH) на позначці в $120 тис. у II кварталі 2025 року.
Про це повідомляє The Block.
«Низка показників вказують на те, що біткоїн рухається до наступної фази зростання. Премія за термін за облігаціями Казначейства США, з якою актив тісно корелює, перебуває на рівні, близькому до максимуму за останні 12 років. Аналіз також показує, що американські інвестори зацікавлені в іноземних активах. Кити продовжують накопичувати біткоїни, а позитивна динаміка за ETF показує потік ліквідності із золота назад у першу криптовалюту», — заявив глава відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джеффрі Кендрік.
Нагадаємо, минулого тижня чистий приплив капіталу в спотові біткоїн-ETF досяг максимуму з листопада 2024 року.
Кендрік зазначив, що до введення паузи президентом США Дональдом Трампом на взаємні мита біткоїн тісно корелював з акціями великих технокомпаній і знижувався разом з ними. Але потім ситуація змінилася.
Аналіз за часовими зонами показав, що американці і трейдери на азійському ринку почали скуповувати першу криптовалюту після цього. Це підтверджує графік нижче:
У Standard Chartered спрогнозували зростання біткоїна вище $120 тис.
Кендрік також вказав на те, що кити продовжують накопичувати активи, порівнявши це з минулими періодами високої волатильності. Він упевнений, що зараз найкращий час для входу на ринок, оскільки бачить ознаки формування висхідного тренда.
Нагадаємо, раніше криптоексперт Артур Хейс заявив, що у трейдерів є остання можливість купити біткоїн дешевше за $100 тис.
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Аналітик Standard Chartered також підкреслив, що організація, як і раніше, дотримується прогнозу щодо ціни біткоїна в $200 тис. до кінця 2025 року.
Наступними драйверами, на думку Кендріка, виступлять форми 13 °F, які великі контрагенти мають подати до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) у середині травня. Передбачається, що вони можуть розкрити значні вливання в першу криптовалюту.
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