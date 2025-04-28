ARK Invest спрогнозувала ціну біткоїна на рівні $2,4 млн до 2030 року — Finance.ua

ARK Invest спрогнозувала ціну біткоїна на рівні $2,4 млн до 2030 року Сьогодні 02:24 — Криптовалюта

ARK Invest спрогнозувала ціну біткоїна на рівні $2,4 млн до 2030 року

Аналітична компанія ARK Invest переглянула свій довгостроковий прогноз щодо вартості біткоїна, підвищивши її у випадку бичачого сценарію до $2,4 млн за монету до 2030 року.

За оцінкою аналітиків, основними рушіями такого зростання стануть інституційні інвестиції, глобальне впровадження цифрових активів та попит у країнах, що розвиваються.

«Найбільший внесок у наш оптимістичний сценарій роблять інституційні інвестори», — йдеться у звіті ARK.

В аналітичній моделі передбачено, що до 2030 року біткоїн може охопити 6,5% від $200 трлн глобального фінансового портфеля (без урахування золота), що майже вдвічі перевищує нинішню долю золота в портфелях інвесторів.

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Звіт ARK Invest також наголосив на зростанні репутації біткоїна як «цифрового золота» — активу, що є більш мобільним та прозорим інструментом збереження вартості.

«Тільки сегмент цифрового золота може забезпечити понад третину ціни у сценарії бичачого ринку», — зазначають аналітики, якщо біткоїн отримає 60% ринкової капіталізації золота, яка оцінюється у $18 трлн.

Ще одним важливим джерелом зростання стане попит у країнах, що розвиваються. ARK Invest підкреслила, що біткоїн здатен захистити капітал від інфляції та девальвації.

«На нашу думку, саме цей сценарій має найбільший потенціал для накопичення капіталу», — зазначено у звіті.

Очікується, що цей сегмент забезпечить 13,5% від $2,4 млн, за умови проникнення на 6% в монетарні бази країн, що розвиваються.

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Попри те, що державні резерви та корпоративні грошові фонди поки становлять незначну частку у моделях ARK Invest, компанія зазначила зростання інтересу з боку урядів.

У звіті згадуються Сальвадор та Бутан як перші країни, що впровадили першу криптовалюту у державну економіку, а також наводиться указ президента США Дональда Трампа від 7 березня щодо створення біткоїн-резерву в США як потенційний каталізатор поширення такого підходу.

Експерти ARK Invest також врахували у розрахунках «живий» обіг біткоїна, виключивши втрачений або резервний запас. Це дозволило підвищити прогнозну ціну з $1,5 млн до $2,4 млн у бичачому сценарії.

«Дефіцитність біткоїна та втрачений обіг здебільшого не враховані в традиційних моделях оцінки», — йдеться у звіті.

Компанія вважає, що цей фактор відкриває ще більше простору для зростання.

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