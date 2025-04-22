У Панамі дозволили сплачувати податки криптовалютами — Finance.ua

У Панамі дозволили сплачувати податки криптовалютами Сьогодні 07:07 — Криптовалюта

У Панамі дозволили сплачувати податки криптовалютами

Член міської ради Панами-Сіті Майєр Мізрачі (Mayer Mizrachi) повідомив, що локальне управління міста проголосувало за офіційне прийняття платежів у криптовалюті.

За словами Мізрачі, це зробило її першою державною установою в світі, яка дозволила такі розрахунки на рівні уряду.

🇵🇦 Panama City council has just voted in favor of becoming the first public institution of government to accept payments in Crypto.



Citizens will now be able to pay taxes, fees, tickets and permits entirely in crypto starting with BTC, ETH, USDC, USDT@APompliano @aantonop… — Mayer Mizrachi (@Mayer) April 15, 2025

Відтепер громадяни можуть сплачувати податки, штрафи, комісії, дозволи та інші муніципальні збори за допомогою біткоїна , Ethereum, а також стейблкоїнів USDC та USDT.

Попри те, що законом державні установи зобов’язані приймати платежі лише в доларах США, команда міської ради знайшла обхідне, але законне рішення.

«Ми знайшли простий спосіб зробити це без нових законів. Ми співпрацюємо з банком, який приймає криптовалюту та миттєво конвертує її у долари», — пояснив Мізрачі.

Він наголосив, що технічно установи все ще отримують американську валюту, що дозволяє обійти необхідність у новому законодавстві. Такий підхід відкриває можливість вільного обігу криптовалюти у всій економіці та державному секторі.

Мізрачі додав, що попередні адміністрації намагалися провести відповідний законопроєкт через сенат, однак пропозицію не підтримали.

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