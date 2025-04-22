У Панамі дозволили сплачувати податки криптовалютами — Finance.ua

У Панамі дозволили сплачувати податки криптовалютами
Член міської ради Панами-Сіті Майєр Мізрачі (Mayer Mizrachi) повідомив, що локальне управління міста проголосувало за офіційне прийняття платежів у криптовалюті.
За словами Мізрачі, це зробило її першою державною установою в світі, яка дозволила такі розрахунки на рівні уряду.
🇵🇦 Panama City council has just voted in favor of becoming the first public institution of government to accept payments in Crypto.— Mayer Mizrachi (@Mayer) April 15, 2025
Citizens will now be able to pay taxes, fees, tickets and permits entirely in crypto starting with BTC, ETH, USDC, USDT@APompliano @aantonop…
Відтепер громадяни можуть сплачувати податки, штрафи, комісії, дозволи та інші муніципальні збори за допомогою біткоїна, Ethereum, а також стейблкоїнів USDC та USDT.
Попри те, що законом державні установи зобов’язані приймати платежі лише в доларах США, команда міської ради знайшла обхідне, але законне рішення.
«Ми знайшли простий спосіб зробити це без нових законів. Ми співпрацюємо з банком, який приймає криптовалюту та миттєво конвертує її у долари», — пояснив Мізрачі.
Він наголосив, що технічно установи все ще отримують американську валюту, що дозволяє обійти необхідність у новому законодавстві. Такий підхід відкриває можливість вільного обігу криптовалюти у всій економіці та державному секторі.
Мізрачі додав, що попередні адміністрації намагалися провести відповідний законопроєкт через сенат, однак пропозицію не підтримали.
multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.
Поділитися новиною