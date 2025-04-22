У Панамі дозволили сплачувати податки криптовалютами — Finance.ua
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У Панамі дозволили сплачувати податки криптовалютами

Криптовалюта
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У Панамі дозволили сплачувати податки криптовалютами
У Панамі дозволили сплачувати податки криптовалютами
Член міської ради Панами-Сіті Майєр Мізрачі (Mayer Mizrachi) повідомив, що локальне управління міста проголосувало за офіційне прийняття платежів у криптовалюті.
За словами Мізрачі, це зробило її першою державною установою в світі, яка дозволила такі розрахунки на рівні уряду.
Відтепер громадяни можуть сплачувати податки, штрафи, комісії, дозволи та інші муніципальні збори за допомогою біткоїна, Ethereum, а також стейблкоїнів USDC та USDT.
Попри те, що законом державні установи зобов’язані приймати платежі лише в доларах США, команда міської ради знайшла обхідне, але законне рішення.
«Ми знайшли простий спосіб зробити це без нових законів. Ми співпрацюємо з банком, який приймає криптовалюту та миттєво конвертує її у долари», — пояснив Мізрачі.
Він наголосив, що технічно установи все ще отримують американську валюту, що дозволяє обійти необхідність у новому законодавстві. Такий підхід відкриває можливість вільного обігу криптовалюти у всій економіці та державному секторі.
Мізрачі додав, що попередні адміністрації намагалися провести відповідний законопроєкт через сенат, однак пропозицію не підтримали.
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