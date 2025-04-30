«Трамп ударив Путіна по зубах»: економіка рф більше не зростає — The Economist — Finance.ua
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«Трамп ударив Путіна по зубах»: економіка рф більше не зростає — The Economist

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«Трамп ударив Путіна по зубах»: економіка рф більше не зростає — The Economist
«Трамп ударив Путіна по зубах»: економіка рф більше не зростає — The Economist
З кінця минулого року річне зростання економіки рф впало приблизно з 5% до нуля через інфляцію, військові інвестиції та зниження цін на нафту на тлі мит Трампа.
Про це повідомляє The Economist.
На початку квітня Центробанк РФ заявив, що останнім часом у низці секторів зафіксовано зниження обсягів виробництва через різке падіння попиту.
Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році економісти передбачали скорочення ВВП росії до 15% на рік. Але ВВП впав лише на 1,4% у 2022-му, а у 2023−24 роках зріс.
Що ж стало причиною раптового гальмування? Є три основні пояснення:
Перше — так звана «структурна трансформація» економіки. Якщо раніше росія була зорієнтована на Захід і дозволяла приватний бізнес (хоч і з обмеженнями), то з 2022 року вона стала воєнною економікою, що розвернулась на Схід.
Це вимагало колосальних інвестицій — не лише у виробництво зброї та боєприпасів, а й у нові логістичні ланцюги для торгівлі з Китаєм та Індією. До середини 2024 року реальні інвестиції в основний капітал зросли на 23% порівняно з кінцем 2021-го.
За словами Центробанку, цей етап уже завершено. Цьогоріч військові витрати зростуть лише на 3,4% у реальному вимірі — це різке уповільнення порівняно з минулорічним стрибком у 53%. Зниження витрат на «структурну трансформацію» означає сповільнення зростання.
Друга причина — монетарна політика. Інфляція в рф вже багато місяців перевищує цільовий рівень Центробанку у 4% на рік, а в лютому та березні сягнула понад 10%. Основні чинники — агресивні військові витрати й нестача робочої сили через мобілізацію.
За матеріалами:
Економічна Правда
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