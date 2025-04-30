Alibaba презентувала нові ШІ-моделі — Finance.ua

Alibaba презентувала нові ШІ-моделі Сьогодні 22:01 — Технології&Авто

Alibaba презентувала нові ШІ-моделі

Китайський технологічний гігант Alibaba представив нові моделі штучного інтелекту Qwen3. Компанія стверджує, що ці моделі можуть зрівнятися або перевершити останні розробки від Google та OpenAI.

Про це повідомляє компанія.

Моделі мають від 0,6 до 235 млрд параметрів і доступні для завантаження на Hugging Face та GitHub. Qwen3 є «гібридними» моделями, що поєднують швидкість виконання простих завдань і здатність до складного «мислення» для перевірки фактів. Частина моделей використовує архітектуру Mixture of Experts для поліпшення ефективності.

Introducing Qwen3!



We release and open-weight Qwen3, our latest large language models, including 2 MoE models and 6 dense models, ranging from 0.6B to 235B. Our flagship model, Qwen3-235B-A22B, achieves competitive results in benchmark evaluations of coding, math, general… pic.twitter.com/JWZkJeHWhC — Qwen (@Alibaba_Qwen) April 28, 2025

Моделі підтримують 119 мов і були навчені на даних із підручників, кодів і контенту, згенерованого попередніми моделями. Нове покоління Qwen показує значні поліпшення в тестах. Хоча жодна з моделей Qwen3 не перевершує найновіші розробки OpenAI, такі, як o3 і o4-mini. ШІ Alibaba вирізняється своєю здатністю точно виконувати інструкції.

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