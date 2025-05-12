День фінансів: торговельне перемир’я США та Китаю та 900 млн євро на озброєння для України від ЄС — Finance.ua

День фінансів: торговельне перемир’я США та Китаю та 900 млн євро на озброєння для України від ЄС Сьогодні 18:00

Понеділок, 12 травня. Трамп заявив про підписання нового указу, що стане «одним із найважливіших в історії країни», а Європейський союз планує виділити Україні додаткові 900 млн євро.

Коли запрацює угода про корисні копалини. Як Як розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак, угода про надра може запуститися на практиці «найближчими тижнями». За його словами, Україна нарешті стала не просто об’єктом підтримки, а повноцінним партнером США завдяки новій угоді про надра.

Торговельне перемир’я США та Китаю. Країни Країни погодилися на 90-денне призупинення дії додаткових мит: США знижують тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Китай — з 125% до 10% на американські товари. Країни планують зробити це до 14 травня. Ці заходи спрямовані на відновлення стабільності у двосторонній торгівлі та створення умов для подальших переговорів.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив про підписання нового указу, що за його словами, стане «одним із найважливіших в історії країни» та суттєво знизить ціни на рецептурні ліки і фармацевтичну продукцію у Сполучених Штатах.

Трамп додав, що завдяки його приходу до влади й тарифній політиці нинішньої адміністрації відбулася фінансова революція і в економіку США потекли трильйони доларів.

900 млн євро на озброєння для України. Європейський союз Європейський союз виділить додаткові 900 млн євро на закупівлю озброєння для України за рахунок непередбачених доходів від заморожених російських активів.

Європейський комісар оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що за три роки повномасштабної війни Європейський Союз та його держави-члени виділили €140 мільярдів допомоги Україні, з яких €50 мільярдів — військова підтримка.

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Ситуація на валютному ринку. Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що бізнес може активізувати валютні продажі на ВРУ через наближення крайнього терміну податкових платежів у 20-х числах травня, передусім IT-сектор. Більші продажі інвалюти можуть спонукати гривню до укріплення за умови збереження звичних обсягів попиту.

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