День фінансів: створення поштового банку, електронні направлення на ВЛК, нова функція у застосунку monobank — Finance.ua

День фінансів: створення поштового банку, електронні направлення на ВЛК, нова функція у застосунку monobank Сьогодні 17:45

У вівторок, 28 січня, конфіскований у росіянина банк передали Мінвідновлення, а в США призупинили програму для українських біженців.

Поштовий банк. Укрпошта Укрпошта отримала акції PINbank, що дозволить створити перший поштовий банк в Україні для надання банківських послуг у віддалених регіонах. Банк працюватиме за спеціальними правилами, щоб зробити банківські послуги доступними для всіх, незалежно від місця проживання.

Електронні направлення на ВЛК. Кабмін Кабмін схвалив постанову, яка дозволяє військовозобовʼязаним отримувати електронні направлення на проходження ВЛК. У першу чергу електронне направлення зможуть згенерувати військовозобов’язані, які самі бажають пройти огляд для визначення придатності. Згодом ця функція стане доступною і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

Калькулятор у monobank. У monobank У monobank зʼявилась нова корисна функція — вбудований у застосунок калькулятор. Це означає, що всі фінансові розрахунки тепер можна проводити безпосередньо в меню переказу коштів.

США призупинили U4U. У США У США оголосили про призупинення роботи програми для громадян України, які через повномасштабну агресію рф мігрують до Штатів. Йдеться про програму United for Ukraine. Наразі прийом заявок заморожено до моменту, поки USCIS не розгляне усі запити, які вже були подані.

Також новий міністр оборони США Піт Хегсет призупинив укладання нових оборонних контрактів на термін 10 днів для проведення їх перегляду.

Найменші зарплати в Україні. Найнижчі зарплати в Україні на початку 2025 року Найнижчі зарплати в Україні на початку 2025 року зафіксовані у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. Тут середній рівень становить 17−18 тисяч гривень. Найменше наразі платять у сферах освіти, культури та адміністративної діяльності.

Зі свого боку в Держслужбі зайнятості пояснили , чому під час війни зменшилась кількість «офіційно безробітних».

Накопичувальні пенсії. У Мінсоцполітики У Мінсоцполітики стверджують , що запровадження накопичувальних пенсій не призведе до збільшення податкового навантаження на українців. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшуються, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО.

DeepSeek призвів до падіння американських акцій. Ринки Ринки відреагували на модель ШІ типу ChatGPT під назвою R1, яку представила китайська компанія DeepSeek. Акції США впали в понеділок, 27 січня, а виробник чипів Nvidia втратив майже 600 мільярдів доларів ринкової вартості. Новина також спричинила значні зміни в інвестиціях у нетехнологічні компанії на Волл-стріт. Через падіння акцій статки 500 найбагатших людей світу знизилися на $108 млрд.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко висловив думку , що DeepSeek — це чудовий інструмент для збору розвідданих.

Плануєте цьогоріч вигідно інвестувати в акції компаній? Новий матеріал від Finance.ua створений на підставі аналізу найбільших компаній за доходами, тобто можливих «кандидатів». У роботі ми спиралися на дані BusinessWeek, Forbes та, особливо, Fortune:

Підхід до повітряних тривог. Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації закликають змінити систему оповіщення про повітряні тривоги. За даними компаній, простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу. Це призводить до зривів виробничих планів і підвищення операційних витрат, підриває експортні спроможності та стабільність обсягів поставок.

Вартість квитків на поїзди за кордон. Укрзалізниця з 1 лютого Укрзалізниця з 1 лютого змінить вартість квитків на поїзди до Польщі та Угорщини. Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень «Укрзалізниця» погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень.

Податкова декларація у Німеччині. Українці, які наразі проживають та працюють у Німеччині, у тому числі зі статусом тимчасового захисту, мають сплачувати податки та подавати податкову звітність, відповідно до німецьких законів. Якщо ви працюєте в Німеччині, є ймовірність, що вам Українці, які наразі проживають та працюють у Німеччині, у тому числі зі статусом тимчасового захисту, мають сплачувати податки та подавати податкову звітність, відповідно до німецьких законів. Якщо ви працюєте в Німеччині, є ймовірність, що вам потрібно подавати декларацію . Це залежить від вашого доходу, податкового класу та інших факторів.

Додамо, що з 1 лютого 2025 року в Польщі можна буде подавати заяви на допомогу 800 Плюс. Але для українців є умова: вона призначатиметься лише за умови залучення дитини до польської системи освіти.

Найдорожче та найдешевше житло у Європі. За За даними сервісу Numbeo, найдорожчими для проживання традиційно визнаються міста Швейцарії. Перші п’ять позицій у рейтингу зайняли: Цюрих, Женева, Базель, Берн. Київ опинився на 125-му місці за вартістю життя серед 141 міста у європейських країнах.

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