День фінансів: курс долара, найзатребуваніші спеціальності та професії Сьогодні 17:31

У середу, 26 серпня, стало відомо, що українці купують онлайн та скільки витрачають, а також скільки можна заробити у сусідніх країнах.

Скільки можна заробити у сусідніх країнах

Найзатребуваніші спеціальності та професії

Про це Найзатребуванішими спеціальностями на ринку праці є машинобудування, електрична інженерія, авіаційна і ракетно-космічна техніка.Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.

До речі, Польща визнала колосальний внесок українців в її економіку.

Що українці купують онлайн

Хорошоп проаналізував 11 560 роздрібних інтернет-магазинів за січень-червень 2026 року. За цей період покупці оформили 9,4 млн замовлень, а магазини продали майже 70 млн товарів.

Долар не поспішає дорожчати

В ICU вважають , що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курс долара найближчим часом коливатиметься в досить вузькому діапазоні.

Водночас НБУ заявив, що готовий до прямого діалогу з іноземним бізнесом.

Також банкір розповів , що буде з депозитними ставками.

Держава дає 5000 грн на школяра

Підготовка дитини до школи — це не лише про зошити й ручки. Одяг, взуття, рюкзак, канцелярія та меблі для занять удома можуть суттєво збільшити витрати. У 2026 році в середньому на це потрібно 10 000 — 20 000 грн, тоді як держава пропонує всього 5 000 грн за програмою «Пакунок школяра»

Вихід на пенсію у 45 або 50 років — це не міф, а законне право багатьох українців.

цьому випуску ми розбираємо діючі норми законодавства та постанови Кабміну, які дозволяють оформити дострокову пенсію за шкідливі умови праці або вислугу років.

Ви дізнаєтеся, хто саме потрапляє до Списків № 1 та № 2, скільки років спеціального стажу необхідно мати, як правильно зібрати документи для Пенсійного фонду та як у 2026 році нараховуються щомісячні вікові доплати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.