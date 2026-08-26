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День фінансів: курс долара, найзатребуваніші спеціальності та професії

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У середу, 26 серпня, стало відомо, що українці купують онлайн та скільки витрачають, а також скільки можна заробити у сусідніх країнах.
Скільки можна заробити у сусідніх країнах
У цьому матеріалі Finance.ua порівняємо середні та мінімальні зарплати в Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові, а також розглянемо, скільки грошей залишається у працівників після сплати податків та покриття базових життєвих витрат — Скільки можна заробити у сусідніх країнах: де зарплати значно вищі за українські
Найзатребуваніші спеціальності та професії
Найзатребуванішими спеціальностями на ринку праці є машинобудування, електрична інженерія, авіаційна і ракетно-космічна техніка. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.
До речі, Польща визнала колосальний внесок українців в її економіку.
Що українці купують онлайн
Хорошоп проаналізував 11 560 роздрібних інтернет-магазинів за січень-червень 2026 року. За цей період покупці оформили 9,4 млн замовлень, а магазини продали майже 70 млн товарів.
Долар не поспішає дорожчати
В ICU вважають, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курс долара найближчим часом коливатиметься в досить вузькому діапазоні.
Водночас НБУ заявив, що готовий до прямого діалогу з іноземним бізнесом.
Також банкір розповів, що буде з депозитними ставками.
Держава дає 5000 грн на школяра
Підготовка дитини до школи — це не лише про зошити й ручки. Одяг, взуття, рюкзак, канцелярія та меблі для занять удома можуть суттєво збільшити витрати. У 2026 році в середньому на це потрібно 10 000 — 20 000 грн, тоді як держава пропонує всього 5 000 грн за програмою «Пакунок школяра».
Вихід на пенсію у 45 або 50 років — це не міф, а законне право багатьох українців.
У цьому випуску ми розбираємо діючі норми законодавства та постанови Кабміну, які дозволяють оформити дострокову пенсію за шкідливі умови праці або вислугу років.
Ви дізнаєтеся, хто саме потрапляє до Списків № 1 та № 2, скільки років спеціального стажу необхідно мати, як правильно зібрати документи для Пенсійного фонду та як у 2026 році нараховуються щомісячні вікові доплати.
За матеріалами:
Finance.ua
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