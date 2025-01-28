Статки найбагатших людей світу впали більш ніж на $100 млрд після успіху DeepSeek-R1 — Finance.ua
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Статки найбагатших людей світу впали більш ніж на $100 млрд після успіху DeepSeek-R1

Фондовий ринок
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Статки найбагатших людей світу впали більш ніж на $100 млрд після успіху DeepSeek-R1
Статки найбагатших людей світу впали більш ніж на $100 млрд після успіху DeepSeek-R1
Статки 500 найбагатших людей світу знизилися на $108 млрд через падіння акцій технологічного сектору після успіху китайського чат-боту DeepSeek-R1.
Такі дані наводить Bloomberg.
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Найбільше втратили мільярдери, чиї статки пов’язані зі штучним інтелектом. Найбільших втрат зазнав співзасновник, президент і головний виконавчий директор компанії Nvidia, американець тайванського походження Дженсен Хуанг. Втрати склали понад $20 млрд (20% статків).
Сама Nvidia виробляє графічні процесори та відеоадаптери, а також мультимедійні та комунікаційні пристрої для ПК та ігрових консолей. Бортові комп’ютери Nvidia використовуються як основа для безпілотних авто.
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Також повідомляється, що співзасновник Oracle Corp. (розробляє програмне забезпечення) Ларрі Еллісон втратив $22,6 млрд, що склало приблизно 12% його статків.
Засновник Dell (один із світових лідерів у галузі комп’ютерних систем) Майкл Делл втратив $13 млрд, а засновник сервісу обміну криптовалют Binance Чанпен Чжао — $12,1 млрд.
У той час як Хуанг та Еллісон зазнали гігантських збитків, статки деяких інших мільярдерів зі світу високих технологій не постраждали. Це стосується, зокрема, засновника компанії Meta Марка Цукерберга та засновника інтернет-магазину Amazon Джеффа Безоса.

Довідка Finance.ua:

  • DeepSeek R-1 розробила китайська лабораторія DeepSeek. Безоплатна opensource модель ШІ стала топовим застосунком в рейтингу App Store, що призвело до падіння американських акцій. Раніше повідомлялось, що Nvidia втратила майже $600 млрд ринкової вартості.
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За матеріалами:
УНІАН
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