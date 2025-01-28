Статки найбагатших людей світу впали більш ніж на $100 млрд після успіху DeepSeek-R1 — Finance.ua

Статки найбагатших людей світу впали більш ніж на $100 млрд після успіху DeepSeek-R1 Сьогодні 17:25 — Фондовий ринок

Статки найбагатших людей світу впали більш ніж на $100 млрд після успіху DeepSeek-R1

Статки 500 найбагатших людей світу знизилися на $108 млрд через падіння акцій технологічного сектору після успіху китайського чат-боту DeepSeek-R1.

Такі дані наводить Bloomberg

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Найбільше втратили мільярдери, чиї статки пов’язані зі штучним інтелектом. Найбільших втрат зазнав співзасновник, президент і головний виконавчий директор компанії Nvidia, американець тайванського походження Дженсен Хуанг. Втрати склали понад $20 млрд (20% статків).

Сама Nvidia виробляє графічні процесори та відеоадаптери, а також мультимедійні та комунікаційні пристрої для ПК та ігрових консолей. Бортові комп’ютери Nvidia використовуються як основа для безпілотних авто.

Також повідомляється, що співзасновник Oracle Corp. (розробляє програмне забезпечення) Ларрі Еллісон втратив $22,6 млрд, що склало приблизно 12% його статків.

Засновник Dell (один із світових лідерів у галузі комп’ютерних систем) Майкл Делл втратив $13 млрд, а засновник сервісу обміну криптовалют Binance Чанпен Чжао — $12,1 млрд.

У той час як Хуанг та Еллісон зазнали гігантських збитків, статки деяких інших мільярдерів зі світу високих технологій не постраждали. Це стосується, зокрема, засновника компанії Meta Марка Цукерберга та засновника інтернет-магазину Amazon Джеффа Безоса.

Довідка Finance.ua:

DeepSeek R-1 розробила китайська лабораторія DeepSeek. Безоплатна opensource модель ШІ стала топовим застосунком в рейтингу App Store, що призвело до падіння американських акцій. Раніше повідомлялось, що Nvidia втратила майже $600 млрд ринкової вартості.

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УНІАН За матеріалами:

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