День фінансів: рішення щодо облікової ставки, вплив меморандуму банків на українців — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, вплив меморандуму банків на українців Сьогодні 17:35

В четвер, 12 грудня, Finance.ua в новому матеріалі вирішив відповісти на такі питання: Як правильно купити ОВДП, щоб не переплачувати банку зайві комісії? Як краще завести кошти, через які банки та як потім вивести кошти з банку?

Рішення щодо облікової ставки. Правління Національного банку України ухвалило рішенняпідвищити Правління Національного банку України ухвалило рішенняпідвищити облікову ставку до 13,5% річних. Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Також Голова НБУ спрогнозував, коли інфляція сповільниться.

Як новий меморандум банків вплине на українців. 10 грудня українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив 10 грудня українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив детально суть цього документу.

В Ощадбанку пояснили, коли беруть комісію за зняття готівки.

monobank готовий відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році.

Дохідність депозитів у 2025 році. Прогнозується, що умови для зниження облікової ставки та ставки за 3-місячними вкладами наразі відсутні. Це Прогнозується, що умови для зниження облікової ставки та ставки за 3-місячними вкладами наразі відсутні. Це означає , що дохідність українців, які вклали кошти на гривневі депозити, майже не зміниться.

Надприбутки банків зникнуть вже в 2025 році.

За прогнозом банкірів, падіння депозитних ставок не відбудеться за високої інфляції.

Надходження податків до бюджету перевищило довоєнний рівень. Надходження податків до бюджету наразі зростає і перевищує довоєнний рівень. Зокрема — завдяки заходам з детінізації бізнесу, Надходження податків до бюджету наразі зростає і перевищує довоєнний рівень. Зокрема — завдяки заходам з детінізації бізнесу, уточнює пресслужба Державної податкової служби України. За січень-листопад 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло майже 939 млрд гривень.

Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2025 рік. Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), який визначає бюджет на оборонні потреби держави наступного року в розмірі $883,7 мільярда.

При цьому в Мінфіні США відповіли, чи збережеться при Трампі кредит Україні на 20 млрд доларів.

Також повідомляється, що вартість українських євробондів зростає.

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А от в Мінекономіки розповіли, як планують скорочувати гендерний розрив в оплаті праці.

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