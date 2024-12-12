Надходження податків до бюджету перевищило довоєнний рівень — підрахунки ДПСУ Сьогодні 11:01

Надходження податків до бюджету перевищило довоєнний рівень — підрахунки ДПСУ

Надходження податків до бюджету наразі зростає і перевищує довоєнний рівень. Зокрема — завдяки заходам з детінізації бізнесу, уточнюють у відомстві.

Про це повідомляє видання Ain.ua пресслужба Державної податкової служби України.

За січень-листопад 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло майже 939 млрд гривень. Це на майже 375 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2021 року, каже в.о. заступника голови ДПС Євгеній Сокур.

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Наприклад, з податку на додану вартість надійшло 242,7 млрд гривень, це на 102,4 млрд гривень більше за січень-листопад 2021 року.

Платники сфери лікеро-горілчаних виробів сплатили за 11 місяців 2024 року на 1,8 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

На ринку пального зросла сплата до бюджету на 5,6 млрд гривень, або на 33,4%, у січні-листопаді 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Гральний бізнес за січень-листопад 2024 року сплатив 16 млрд гривень. За відповідний період 2023 року цей показник складав 9,6 млрд гривень, у 2022-му — 730,9 млн гривень, а у 2021-му — 204,8 млн гривень.

До першого переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства увійшло 8255 платників, які скористаються податковими перевагами. У ДПС очікують, що кількість учасників зростатиме щокварталу.

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