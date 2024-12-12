Вартість українських євробондів зростає — Finance.ua

Вартість українських євробондів зростає Сьогодні 16:20 — Фондовий ринок

Вартість українських євробондів зростає

Українські суверенні облігації, які не передбачають виплат до 2027 року, стають все більш популярними серед інвесторів на тлі очікувань переговорів про припинення бойових дій після початку президентського строку Дональда Трампа.

Серед українських євробондів виділяється один випуск із терміном погашення у 2035 році — зараз ці облігації торгуються приблизно по 59 центів за долар, що на 10 центів вище, ніж до перемоги Трампа, пише Bloomberg.

Інші облігації України, термін погашення яких настає в тому ж році, але виплата відсотків починається раніше, мають відносно нижчу ціну — 54 центи.

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Ці облігації так званої «серії В» мають додаткову умову, яка передбачає вищі виплати у випадку, якщо економіка України відновлюватиметься швидше, ніж прогнозує Міжнародний валютний фонд. Ті інвестори, які очікують остаточного припинення бойових дій, вважають, що що призведе до підйому економіки України.

Bank of America рекомендував купувати ці облігації з 7 листопада, розповів кредитний стратег Мервейл Пая, оскільки вони пропонують «найкращу винагороду за ризик за всією кривою».

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Своєю чергою Morgan Stanley залишив нейтральними оцінки щодо України в цілому, хоча цей банк також бачить «більший потенціал» в «облігаціях B», термін погашення яких припадає на 2035 і 2036 роки.

«Ключовою рушійною силою зараз є будь-які можливості для припинення вогню, які поклали б край конфлікту», — зазначається у звіті Morgan Stanley від 9 грудня.

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Одними з найбільших власників облігацій України цього випуску є інвестфонди Blackrock Inc, Royal Bank of Canada і Allianz SE, свідчать дані Bloomberg.

За даними агентства, зростання цін на облігації типу B із терміном погашення в 2035 і 2036 роках вже принесло понад 40% прибутку з моменту початку торгів облігаціями на початку вересня після реструктуризації боргу України на $20 мільярдів.

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