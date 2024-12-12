«Укрпошта» випустила марку, присвячену боксеру Усику — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» випустила марку, присвячену боксеру Усику

97
«Укрпошта» випустила марку, присвячену боксеру Усику
«Укрпошта» випустила марку, присвячену боксеру Усику
Укрпошта випустила марку, присвячену українському спортсмену Олександру Усику та його бою з англійським боксером Тайсоном Фʼюрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.
Про це повідомив генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський.
«Впевнений, що ця передостання офіційна марка 2024 року знайде своїх шанувальників, бо присвячена легенді українського спорту, його символу — Олександру Усику та його бою з Тайсоном Фʼюрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії», — написав Смілянський.
«Укрпошта» випустила марку, присвячену боксеру Усику
За його словами, зображення боксера Усика на марці — це послання, що «світ любить сильних», а українці славляться сміливістю та стійкістю.
«І сила — не завжди про м’язи, ракети, кількісну чи фізичну перевагу. Це про характер, віру та дух, якими наша нація обдарована», — зауважив Смілянський.
Він підкреслив, що «Усик став символом незламності для мільйонів, його перемоги надихають і нагадують, що справжня сила криється у боротьбі за своє».
Читайте також
«Дякуємо Олександру за те, що у всіх його виходах на ринг український стяг майорить на екранах мільйонів людей по всьому світу. Його досягнення — наша гордість і мотивація», — наголосив Смілянський.
Він додав, що на бій потрапити зможуть не всі, а от купити марку, частина коштів з продажу якої піде в благодійний фонд Олександра Usyk Foundation та вболівати по телевізору та онлайн — зможуть всі українці.
12 грудня «Укрпошта» відкрила передзамовлення на марку, яка вийде в продаж напередодні бою 19 грудня. Замовити марку можна за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.