«Укрпошта» випустила марку, присвячену боксеру Усику — Finance.ua

«Укрпошта» випустила марку, присвячену боксеру Усику Сьогодні 13:36

«Укрпошта» випустила марку, присвячену боксеру Усику

Укрпошта випустила марку, присвячену українському спортсмену Олександру Усику та його бою з англійським боксером Тайсоном Фʼюрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.

Про це повідомив генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Впевнений, що ця передостання офіційна марка 2024 року знайде своїх шанувальників, бо присвячена легенді українського спорту, його символу — Олександру Усику та його бою з Тайсоном Фʼюрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії», — написав Смілянський.

За його словами, зображення боксера Усика на марці — це послання, що «світ любить сильних», а українці славляться сміливістю та стійкістю.

«І сила — не завжди про м’язи, ракети, кількісну чи фізичну перевагу. Це про характер, віру та дух, якими наша нація обдарована», — зауважив Смілянський.

Він підкреслив, що «Усик став символом незламності для мільйонів, його перемоги надихають і нагадують, що справжня сила криється у боротьбі за своє».

«Дякуємо Олександру за те, що у всіх його виходах на ринг український стяг майорить на екранах мільйонів людей по всьому світу. Його досягнення — наша гордість і мотивація», — наголосив Смілянський.

Він додав, що на бій потрапити зможуть не всі, а от купити марку, частина коштів з продажу якої піде в благодійний фонд Олександра Usyk Foundation та вболівати по телевізору та онлайн — зможуть всі українці.

12 грудня «Укрпошта» відкрила передзамовлення на марку, яка вийде в продаж напередодні бою 19 грудня. Замовити марку можна за посиланням.

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