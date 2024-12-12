В Мінекономіки розповіли, як планують скорочувати гендерний розрив в оплаті праці — Finance.ua

В Мінекономіки розповіли, як планують скорочувати гендерний розрив в оплаті праці Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

В Мінекономіки розповіли, як планують скорочувати гендерний розрив в оплаті праці, freepik

Україна має амбітну мету — зменшити розрив в оплаті праці жінок та чоловіків до 2030 року з 18,6% до 13,6%, і уряд працює над її досягненням.

Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За словами Бережної, проблема нерівності в оплаті праці чоловіків та жінок є актуальною для всіх країн світу без винятку. В Україні схвалено Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року, яка має амбітну мету — зменшити гендерний розрив з 18,6% до 13,6%, наблизившись до середнього показника країн ЄС. І для її досягнення передбачений комплекс заходів:

цього року в Україні запустили інформаційну кампанію «Звісно. Зможеш!» , спрямовану на руйнування гендерних стереотипів;

, спрямовану на руйнування гендерних стереотипів; Мінекономіки розробило новий Трудовий кодекс , який забезпечить гнучке працевлаштування для жінок. Там збільшили види трудових договорів — до восьми, в тому числі легалізували надомну, дистанційну, сезонну роботу. Також закріпили право жінок і чоловіків на рівну оплату праці за аналогічну або рівноцінну роботу, забезпечили рівне право кожного з батьків на відпустку по догляду за дитиною, скасували непотрібні норми, такі як заборона вагітним жінкам їздити у відрядження;

, який забезпечить гнучке працевлаштування для жінок. Там збільшили види трудових договорів — до восьми, в тому числі легалізували надомну, дистанційну, сезонну роботу. Також закріпили право жінок і чоловіків на рівну оплату праці за аналогічну або рівноцінну роботу, забезпечили рівне право кожного з батьків на відпустку по догляду за дитиною, скасували непотрібні норми, такі як заборона вагітним жінкам їздити у відрядження; також уряд впроваджує грантові програми для розвитку жіночого підприємництва , зокрема для ветеранок, дружин ветеранів та полеглих захисників, програму «Створюй!» — для власниць переробних підприємств. Нині 57% переможців програми «Власна справа» та 55% отримувачів грантів для ветеранів, ветеранок та другого з подружжя — жінки;



, зокрема для ветеранок, дружин ветеранів та полеглих захисників, програму «Створюй!» — для власниць переробних підприємств. Нині 57% переможців програми «Власна справа» та 55% отримувачів грантів для ветеранів, ветеранок та другого з подружжя — жінки; окрім того, діють програми сприяння працевлаштуванню, навчання та перенавчання, завдяки яким жінки можуть опанувати нову, актуальну на сьогодні професію. Здобути новий фах або підвищити кваліфікацію можна отримавши ваучер на навчання, які видає Державна служба зайнятості. З 23 тисяч українців, які отримали ваучер цього року, 72% — жінки.



Заступниця міністра економіки також нагадала, що під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024, яка відбулась в червні у Берліні, створено Skills Alliance. До цієї ініціативи долучилися майже 50 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти, щоб допомогти 180 тисячам українців опанувати нову професію або підвищити свою кваліфікацію впродовж наступних трьох років.

Довідка Finance.ua:

Gradus Research спільно з Biasless провели дослідження добробуту українських жінок на тлі війни: виявили ключові зміни в їхній поведінці порівняно з минулим роком та простежили нові тенденції. Головною перешкодою, що заважає професійній реалізації жінки на лідерських позиціях, 42% опитаних назвали війну;

Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023—2025 роки;



за висновками із дослідження Світового Банку, у жодній країні світу жінки не мають однакових із чоловіками можливостей на ринку праці. Водночас подолання розриву змогло б підвищити світовий внутрішній валовий продукт на 20%.

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