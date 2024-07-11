Українки прагнуть кар’єрного зростання: що їм заважає (дослідження) — Finance.ua

Українки прагнуть кар’єрного зростання: що їм заважає (дослідження) Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Українки прагнуть кар’єрного зростання: що їм заважає (дослідження)

Gradus Research спільно з Biasless провели дослідження добробуту українських жінок на тлі війни: виявили ключові зміни в їхній поведінці порівняно з минулим роком та простежили нові тенденції.

Ураїнки прагнуть кар’єрного зростання

Близько половини опитаних українських жінок (46%) активно прагнуть до кар’єрного зростання, лідерських ролей в управлінні проєктами та організаціями та до збільшення рівня власного впливу та відповідальності.

Головною перешкодою, що заважає професійній реалізації жінки на лідерських позиціях 42% опитаних назвали війну.

А що із гендерними упередженнями

Для професійної реалізації українським жінкам насамперед бракує миру (53%) та економічної стабільності (38%), проте ці фактори неможливо контролювати. Натомість решта перешкод лежить у полі особистого контролю. Зокрема, мова про нестачу:

впевненості в собі (29%),

сміливості й рішучості (28%),



знань (18%),



мережі контактів і зв’язків (15%).



Тільки 4% респонденток відповіли, що їхній професійній реалізації перешкоджають гендерні упередження, у той час, як 63% опитаних вважають, що рівень поваги до жінок та рівноправ’я між статями в Україні покращується.

Ставлення на роботі

Попри покращення, неналежне ставлення до жінок не зникає. Більша частина (60%) опитаних українських жінок, майже як і минулого року (59%), стикалися з ситуаціями неналежного ставлення на роботі, серед яких найчастіше згадують знецінення жіночої позиції та внеску жінки в спільну справу. Або ж приписування собі в заслуги ідей або діяльності жінки. Попри наявність таких ситуацій, про них повідомляла керівництву тільки чверть респонденток.

Серед головних причин замовчування таких випадків — невпевненість в тому, що скаргу сприймуть серйозно (37%, що на 12% більше ніж у 2023). 31% опитаних, своєю чергою, відчувають, що поведінка/образа є недостатньою для скарги, 23% мають побоювання, що це тільки погіршить ситуацію, а 19% стурбовані, що скарга негативно вплине на їхню кар’єру.

Довідка Finance.ua:

Раніше поовідомлялося, що, гендерний розрив в оплаті праці в Україні с тановить 18,6%.



Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023—2025 роки.

За висновками із дослідження Світового Банку, у жодній країні світу жінки не мають однакових із чоловіками можливостей на ринку праці. Водночас подолання розриву змогло б підвищити світовий внутрішній валовий продукт на 20%.

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