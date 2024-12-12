У Мінфіні США відповіли, чи збережеться при Трампі кредит Україні на 20 млрд доларів — Finance.ua

У Мінфіні США відповіли, чи збережеться при Трампі кредит Україні на 20 млрд доларів Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

У Мінфіні США відповіли, чи збережеться при Трампі кредит Україні на 20 млрд доларів

Майбутня адміністрація Дональда Трампа не буде змінювати чи скасовувати наданий Україні кредит на 20 млрд доларів. Адже він виплачуватиметься за рахунок заморожених активів росії.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен в інтерв’ю Bloomberg TV

«Ми перерахували 20 млрд доларів, які є внеском США до цього кредитного пакету Світового банку, до фонду фінансового посередника, який був створений для того, щоб спрямовувати ці гроші з часом у координації з нашими союзниками на потреби України», — сказала Єллен.

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Вона зазначила, що позика у 20 млрд доларів не передбачає використання грошей американських платників податків.

«Ця позика з часом буде виплачена за рахунок надзвичайних прибутків, зароблених у Європі в депозитарії Euroclear, від заморожених російських активів», — додала глава Мінфіну США.

Таким чином, на її думку, росія буквально допомагає Україні боротися у війні.

«Тож я упевнена, що це (позика. — Ред.) залишиться незмінним. Що ми насправді намагаємося зробити, то це зміцнити становище України, її здатність захищати себе і, сподіваюся, в якийсь момент сісти за стіл переговорів з росією для досягнення справедливого миру», — зазначила Єллен.

Нагадаємо, влітку цього року країни G7 зобов’язалися надати Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, який погасять за рахунок доходів від заморожених активів росії. При цьому США вирішили виділити на таку ініціативу 20 млрд доларів.

10 грудня Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на 20 млрд доларів.

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