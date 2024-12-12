Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua

Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти росії Сьогодні 11:15 — Світ

Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти росії

Посли Європейського Союзу у середу, 11 грудня, погодили новий пакет санкцій щодо росії у відповідь на її агресію проти України.

Про це повідомило Угорське головування у Раді ЄС у соцмережі Х.

Очікується, що новий пакет санкцій включатиме нові заходи проти російського «тіньового флоту». Тобто стосуватиметься додаткових суден третіх держав, які здійснюють діяльність, спрямовану на сприяння дій або політики, що підтримують війну росії проти України.

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Під обмеження можуть попасти люди та організації з росії та третіх країн, які опосередковано сприяють військовому та технологічному зміцненню рф в обхід експортних обмежень.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х привітала схвалення нового пакету санкцій проти росії.

The EU and its G7 partners are committed to keeping a pressure on the Kremlin.



I welcome the agreement on our 15th package of sanctions, targeting in particular Russia’s shadow fleet. https://t.co/UVHeaHUGzv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2024

«ЄС та його партнери по G7 налаштовані продовжувати тиск на Кремль. Я вітаю домовленість про наш 15-й пакет санкцій, спрямований, зокрема, на „тіньовий флот“ росії», — написала вона.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз у рамках 15-го пакету санкцій щодо росії пропонує ввести санкції проти 45 нафтових танкерів країни-агресорки, 50 фізосіб та 30 компаній. Про це повідомляв Bloomberg із посиланням на документи, з якими вдалося ознайомитися агентству.

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Зазначалось, що серед осіб, яких пропонується включити до списку санкцій, в основному російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм. Крім того, новий пакет включає заборону на доступ більш ніж 45 російським нафтовим танкерам до європейських портів та сервісів.

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