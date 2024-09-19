День фінансів: рішення щодо облікової ставки, приватизація держбанків, повістки через Укрпошту — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, приватизація держбанків, повістки через Укрпошту Сьогодні 17:45

Четвер, 19 вересня. Поштовим операторам дозволять надавати банківські послуги, а Мінсоцполітики пропонує позбавляти пільг у разі заборгованості.

Облікова ставка НБУ. Сьогодні Правління Національного банку Сьогодні Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

Також Нацбанк зменшив ставку за депозитними сертифікатами та рефінансуванням.

Крім того, Федеральна резервна система США знизила базову ставку на 50 базисних пунктів до цільового діапазону 4,75%-5,0% уперше з 2020 року.

Приватизація держбанків. Верховна Рада Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 474 про особливості приватизації держбанків. Тепер можна буде продавати частину акцій держбанків. Ухвалення цього закону є вимогою Світового банку. Депутати сьогодні ухвалили ще низку рішень:

у другому читанні та в цілому схвалено законопроєкт № 10 143 про внесення змін до Кодексу України щодо запровадження процедур превентивної реструктуризації.

у другому читанні схвалено законопроєкт № 11 057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.

ЄС виділив Україні 160 млн євро. Євросоюз Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі. З них 100 млн надається з доходів від заморожених у Європі російських активів.

Про новий пакет допомоги для України оголосив також уряд Німеччини.

Протягом 2024−2028 років Швейцарія через Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва виділить 58,7 млн швейцарських франків (68,1 млн доларів) на цифровізацію та розвиток регіонів в Україні.

Втрата пільг через борги. Мінсоцполітики Мінсоцполітики розробило проєкт закону щодо пільг на житлово-комунальних послуг. Пропонується позбавляти пільг у разі заборгованості. Автори проєкту зазначають, що однією з умов призначення житлової субсидії має бути відсутність заборгованості.

Повістки через Укрпошту. Укрпошта Укрпошта розпочала розсилати повістки. Загалом поштовий оператор отримав близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК. На явку до ТЦК надано 14 днів.

Чинники, які впливають на курс валют. За За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, експортно-імпортний баланс, притік валюти і дії Національного банку прямо впливають на формування курсової політики. Проте через введення контрольованого плаваючого курсу важко спрогнозувати ціну валюти в майбутньому.

Пріоритети держбюджету-2025. Народний депутат Олексій Леонов Народний депутат Олексій Леонов заявив , що найперший пріоритет держбюджету України на наступний рік — це фінансування сектору безпеки та оборони. Видатки на оборону мають зрости щонайменше до 2,22 трильйона гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення пропонується виділити понад 419 млрд гривень. Прогнозний курс долара — 45 гривень за долар.

Зі свого боку, Національний банк вважає курс долара до гривні, який уряд закладає в державний бюджет, виключно розрахунковим. Цей курс не впливає на рішення НБУ.

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповість про курс валют та зростання цін до кінця 2024 року і чого чекати в 2025:

Розвиток фінансової інклюзії. НБУ та народні депутати НБУ та народні депутати розробили проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні, який дозволить поштовим операторам отримувати обмежену ліцензію на надання банківських послуг.

А ми нагадуємо, що вже 4 жовтня у Chamber Plaza у Києві відбудеться маркетингова конференція ROMI. На одній локації зберуться маркетологи, таргетологи, бренд-менеджери, піарники та усі, хто так чи інакше пов’язаний з маркетингом або ж цікавиться цією сферою.

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