Windows 11 вперше обігнала попередню версію ПЗ за кількістю користувачів — Finance.ua
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Windows 11 вперше обігнала попередню версію ПЗ за кількістю користувачів

Технології&Авто
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Windows 11 вперше обігнала попередню версію ПЗ за кількістю користувачів
Windows 11 вперше обігнала попередню версію ПЗ за кількістю користувачів
Windows 11 вперше стала найпопулярнішою версією операційної системи від Microsoft, обійшовши Windows 10 за часткою користувачів.
Про це повідомляє Windows Central.
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За даними Stat Counter, у липні 2025 року Windows 11 встановлена на 50,88% пристроїв із Windows, тоді як Windows 10 опустилася до 46,2%.
Видання зазначає, що старт Windows 11 після релізу у 2021 році був повільним — до 2022 року її використовували менш ніж 10% користувачів.
Однак кількість користувачів почала зростати після заяв Microsoft про завершення підтримки попередньої версії. Частка нової системи зросла до 18% у 2023 році, 36% - у 2024-му та досягла піку у 2025-му.
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Систему не любили через суворі системні вимоги й обов’язкову прив’язку до облікового запису Microsoft. Windows 11 стала найпопулярнішою ОС серед гравців на платформі Steam.
Компанія вважає, що 2025 рік стане ключовим для оновлення користувачами своїх пристроїв, тому серйозні зміни в Windows 11 відкладено.
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